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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قصور الثقافة تطلق برنامج مواهبنا مستقبلنا لاكتشاف ورعاية الموهوبين بالبحيرة

قصور الثقافة
قصور الثقافة
أ ش أ


 أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، فعاليات برنامج "مواهبنا مستقبلنا"، بمحافظة البحيرة، في إطار برامج وزارة الثقافة لاكتشاف ورعاية وتنمية قدرات الموهوبين بالمحافظات.

وشهد اليوم الأول مجموعة متنوعة من الورش الفنية والحرفية، نفذت بدار رعاية الأبعادية للفتيان، ودار رعاية الأبعادية للفتيات، وسط تفاعل ملحوظ من المشاركين.

وشملت الفعاليات ورشة لصناعة الحلي والإكسسوارات لتنفيذ قطع متنوعة مع التعريف بأساسيات تنسيق الألوان، وفي ورشة فن الموزاييك، تم التعريف بالخامات المستخدمة وأساليب توظيفها في تكوين الأشكال والزخارف لتنفيذ نماذج فنية متنوعة.

كما تضمن الرىنامج ورشة لتعليم فن مكرمية للتعريف بأساسيات تنفيذ المشغولات الفنية باستخدام الخيوط والخامات المختلفة، بالإضافة إلى ورشة لتعليم الطباعة، وورشة لتعليم أساسيات الكروشيه موضحة الغرز الأساسية، إلى جانب ورشة لتنمية المهارات الفنية في الرسم.

واختتم اليوم مع ورشة المسرح، قدمها المخرج محمد صابر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية المواهب، وتضمنت تدريبات لتنمية مهارات الأداء والتعبير الحركي، والارتجال.

وتقدم برنامج "مواهبنا مستقبلنا" الإدارة المركزية للشئون الثقافية، من خلال الإدارة العامة لرعاية المواهب، ويأتي ضمن برامج الهيئة قصور الثقافة الهادفة لاكتشاف الموهوبين وإكسابهم مهارات فنية وحرفية، وتستمر فعالياته حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات مواهبنا مستقبلنا

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