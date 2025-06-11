توخيل يلمح لاستعداده تمديد عقده مع إنجلترا بعد مونديال 2026

ألمح توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، إلى أنه قد يسعى لتمديد عقده بعد بطولة كأس العالم 2026 وحتى بطولة أوروبا 2028 رغم تعرض فريقه لانتقادات بسبب الأداء الضعيف في الآونة الأخيرة.

وتعرض توخيل، الذي ينتهي عقده بنهاية كأس العالم، لهزيمته الأولى في أربع مباريات كمدرب عندما خسر 3-1 أمام السنغال وديا أمس الثلاثاء، حيث أصبحت السنغال أول دولة إفريقية تفوز على إنجلترا.

قال توخيل في تصريحات لإذاعة "توك سبورت" اليوم الأربعاء: "سأظل دائمًا راغبًا في البقاء لأنني أحب المجموعة والفرصة، إنه لشرف لي أن أكون مدربًا لمنتخب إنجلترا، وأؤكد لكم ذلك حتى بعد خيبة الأمل التي مررت بها أمس".

وأضاف: "إذا سألتني اليوم، فالجواب هو نعم، أستمتع باللعب، وأشعر بدعم وثقة واحترام الجميع في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وكنت أرغب في تحدٍّ وبيئة جديدة".

وأكمل: "بعد الهزيمة أمس أمام السنغال، لست بخير، لم أنم جيدًا بعد الليلة الماضية، وأشعر بخيبة أمل، كانت ليلة قصيرة، نكره الخسارة، والطريقة التي خسرنا بها، على أرضنا، لم تُشعرني براحة بال".

وقال الألماني إن إنجلترا افتقرت إلى الفرحة والطاقة، وهو ما كان واضحا أيضا في فوزها 1-0 على أندورا في تصفيات كأس العالم يوم السبت.

واختتم: "أحاول الآن، وما زلنا نشعر بنقص الحماس والمتعة باستمرار على المستوى الدولي، وأعتقد أن الأمر يتعلق بشكل كبير بالروابط التي يُنشئها الفريق، وبسعادتنا باللعب معًا".

استعدادات كأس العالم

ويسافر توخيل إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل لبدء الاستعدادات لكأس العالم الصيف المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، مع النظر في عوامل مثل التكيف مع الحرارة.