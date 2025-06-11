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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

استعدادًا لكأس العالم.. السنغال تحقق فوزًا تاريخيًا على إنجلترا بنتيجة 3-1

السنغال
السنغال
رباب الهواري

أقيمت مباراة ودية على ملعب نوتنجهام، فاجأ منتخب السنغال نظيره الإنجليزي بفوز تاريخي بنتيجة 3-1، ضمن استعدادات المنتخبين لتصفيات كأس العالم المقبلة. 

بداية إنجليزية قوية ورد سنغالي سريع

بدأ اللقاء بقوة من الجانب الإنجليزي، حيث نجح القائد هاري كين في افتتاح التسجيل مبكرًا في الدقيقة السابعة، ليمنح أصحاب الأرض أفضلية معنوية.

لكن المنتخب السنغالي لم يتأخر في الرد، إذ تمكن إسماعيلا سار من تعديل النتيجة في الدقيقة 40 بعد هجمة منظمة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.


 انتفاضة سنغالية في الشوط الثاني

دخل أسود التيرانجا الشوط الثاني بثقة أكبر، ونجح حبيب ديارا في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 62، مستغلًا ارتباك الدفاع الإنجليزي.

ورغم محاولات المدرب توماس توخيل المكثفة لتعديل الكفة، وسيطرة الإنجليز على الكرة، فإن المنتخب السنغالي أظهر صلابة دفاعية وتنظيمًا كبيرًا.
 

الضربة القاضية في الوقت القاتل
 

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، أنهى شيخ سبالى اللقاء بهدف ثالث قاتل أكد به فوز السنغال المستحق، ودون اسم بلاده في سجلات التاريخ.

إنجاز غير مسبوق في تاريخ المواجهات

يُعد هذا الفوز الأول من نوعه لمنتخب أفريقي على منتخب إنجلترا، بعد 21 مواجهة سابقة فشل فيها الأفارقة بتحقيق أي انتصار (15 فوزًا لإنجلترا و6 تعادلات).

غياب ماني عن اللقاء لأسباب شخصية

غاب النجم ساديو ماني عن قائمة السنغال في فترة التوقف الدولي الحالية، بناءً على طلبه، بعد تعرضه لانتقادات حادة عقب أدائه المتراجع في مواجهتي السودان وتوجو ضمن التصفيات المونديالية في مارس الماضي


 

منتخب السنغال ساديو مانى إنجلترا كأس العالم تصفيات كأس العالم

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