الزمالك يقترب من التعاقد مع مدرب برتغالي

كشف أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق، عن اقتراب الزمالك من التعاقد مع مدرب برتغالي.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "الزمالك قطع شوطا كبيرا في المفاوضات مع مدرب برتغالي".

ناصر منسي

استقرت لجنة التخطيط بنادي الزمالك على تعديل عقد ناصر منسي، مهاجم الفريق، وتمديد التعاقد معه في الفترة المقبلة.

يأتي ذلك في ظل المستويات التي يقدمها اللاعب مع الفريق الأبيض في الفترة الأخيرة.

ويرتبط ناصر منسي بعقد مع القلعة البيضاء ينتهي بنهاية موسم 2026-2027.

ويرغب مسئولو الزمالك في الحفاظ على اللاعب لفترة أطول في صفوف الفريق بعد المستويات التي قدمها في الفترة الأخيرة.

ومن المقرر أن تعقد لجنة التخطيط بنادي الزمالك جلسة مع مجلس الإدارة خلال الأيام القليلة المقبلة لحسم ملف الصفقات الجديدة التي يسعى النادي للتعاقد معها في الموسم المقبل، بجانب تحديد ملف اللاعبين الراحلين عن النادي ليتم تسويقهم أو الاستفادة منهم في صفقات تبادلية.