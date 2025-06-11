شوبير يثير الجدل حول صفقات الزمالك: رباعي مصر قد يجتمع في فريق واحد

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير عن توقعاته المثيرة بشأن صفقات محتملة في الأندية المصرية، مشيرًا إلى احتمالية اجتماع أربعة لاعبين بارزين في فريق واحد.



وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي على منصة "X" (تويتر سابقًا): "شوبير عن صفقات الزمالك: 'محمد شريف وبيرسي تاو وطارق حامد انتهت عقودهم مع أنديتهم، وكذلك أحمد عبد القادر انتهت إعارته في قطر، وليس بعيدًا أن نرى الرباعي في مصر وفي نادٍ واحد'."



تصريحات شوبير أثارت تكهنات واسعة بين جماهير كرة القدم المصرية، خاصة وأن الأسماء المذكورة هي من العيار الثقيل ولها ثقلها في الكرة المصرية والعربية.

فمحمد شريف وبيرسي تاو من اللاعبين الذين تركوا بصمة قوية مع الأهلي، بينما طارق حامد يُعد أحد أبرز لاعبي خط الوسط في تاريخ الزمالك والمنتخب، أما أحمد عبد القادر فقد أظهر مستويات مميزة خلال فترة إعارته.