فيفا يكشف قائمة الأهلي الرسمية في كأس العالم للأندية 2025

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن قائمة النادي الأهلي الرسمية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وجاءت قائمة الأهلي الرسمية كالتالي:

محمد الشناوي - خالد عبد الفتاح - عمر كمال - أحمد رمضان بيكهام - محمد علي بن رمضان - ياسر إبراهيم - محمود حسن تريزيجيه - حمدي فتحي -مصطفى العش - وسام أبو علي - نايتس جراديشار - كريم الدبيس - مروان عطية - حسين الشحات - أشرف داري - أشرف بن شرقي - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - أليو ديانج - أحمد رضا - أحمد سيد زيزو - محمد سيحا - طاهر محمد طاهر - محمد هاني - مصطفى شوبير - أحمد نبيل كوكا - مصطفى مخلوف - يحيى عطية الله.

ويتواجد النادي الأهلي في المجموعة الأولى برفقة كل من إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.