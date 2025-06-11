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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كأس العالم للأندية| طبيب الأهلي يطمئن الجهاز الفني على جاهزية جميع اللاعبين

الأهلي
الأهلي
عبد الحكيم أبو علم

طمأن أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبييرو على جاهزية جميع اللاعبين في معسكر الفريق المقام حاليًّا في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية استعدادًا لمنافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وكان خوسيه ريبييرو  حرص على الاستفسار من الجهاز الطبي حول جاهزية لاعبي الفريق من الناحية الطبية، من أجل مساعدته في البرنامج الإعدادي للفريق، وكذلك لتفادي الإجهاد، وأيضًا لتجهيز كل اللاعبين فنيًا وبدنيُّا قبل مواجهة إنتر ميامي في افتتاح مونديال الأندية.

ويواصل الأهلي استعداداته في معسكره المغلق حاليًّا في ميامي، وسيعاود الفريق تدريباته مساء اليوم بعدما حصل الفريق على راحة أمس الثلاثاء.

ويسعى خوسيه ريبييرو المدير الفني للفريق، للوصول باللاعبين لأفضل مستوى فني وبدني قبل لقاء الافتتاح، كما يعقد عددًا من المحاضرات الفنية للاعبين بصفة مستمرة، للتأكيد على العديد من النقاط الفنية والتكتيكية.

الأهلي ضد إنتر ميامي

ويلتقي الأهلي مع إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية التاسعة مساء يوم 14 يونيو بتوقيت أمريكا - الثالثة صباح يوم 15 يونيو بتوقيت القاهرة.

ويتواجد الأهلي ضمن المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية رفقة أندية، إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

الأهلي خوسيه ريبييرو كأس العالم للأندية

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