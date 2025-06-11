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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وفقا لآخر تحديثات.. أسعار العملات العربية في البنك الأهلي اليوم

أسعار العملات العربية في مصر
أسعار العملات العربية في مصر
محمد صبيح

شهدت أسعار العملات العربية في مصر تراجعا أمام الجنيه المصري، وانخفض سعر الدينار الكويتي بقيمة 17 قرشا علي مدار تعاملات أمس الثلاثاء و اليوم الأربعاء.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار شراء وبيع العملات العربية بختام تعاملات اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025، وفقا لآخر التحديثات موقع البنك الأهلي.

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأربعاء

بلغ سعر الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء:

سعر الشراء:160.03جنيه.

سعر البيع:161.97 جنيه.

سعر الريال السعودي

سجل الريال السعودي أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء :

سعر الشراء: 13.14جنيه.

سعر البيع: 13.21 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي

ووصل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري  اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 13.45جنيه.

سعر البيع: 13.49جنيه.

سعر الدينار البحريني

وصل سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري  اليوم الأربعاء:

سعر الشراء:129.84 جنيه

سعر البيع :131.45جنيه

سعر الريال القطري

وسجل سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري  اليوم الأربعاء :

سعر الشراء: 12.55 جنيه.

سعر البيع: 13.59 جنيه.

سعر الدينار الأردني

وسجل سعر الدينار الأردني أمام الجنيه المصري  اليوم الأربعاء :

سعر الشراء:69.24 جنيه.

سعر البيع: 69.92 جنيه.

سعر الريال العماني

وسجل سعر الريال العماني أمام الجنيه المصري  اليوم الأربعاء:

سعر الشراء:127.19 جنيه.

سعر البيع: 128.72 جنيه.

تخفيض سعر الفائدة

يشار إلى أن البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الأخير خفض  أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية على التوالي لتهبط بذلك من مستوياتها المرتفعة.

وخفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الثالث لهذا العالم أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24% و25% و24.5%، على الترتيب. 

كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.5%.

أسعار العملات العربية سعر الدينار الكويتي الريال السعودي الريال العماني الدرهم الإماراتي

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