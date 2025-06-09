الدينار الكويتي بـ 162.14 جنيه .. أسعار العملات العربية في البنك الأهلي اليوم

شهدت أسعار العملات العربية في مصر مطلع الأسبوع الجاري، استقرارا، دون تغيير مقارنة بأسعار الخميس الماضي.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار شراء وبيع العملات العربية بمستهل تعاملات اليوم الإثنين 9 يونيو 2025، وفقا لآخر التحديثات موقع البنك الأهلي.

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين

بلغ سعر الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء:161.03جنيه.

سعر البيع:162.14 جنيه.

سجل الريال السعودي أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين :

سعر الشراء: 13.17جنيه.

سعر البيع: 13.24 جنيه.

ووصل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 13.48جنيه.

سعر البيع: 13.52جنيه.

وصل سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء:130.18 جنيه

سعر البيع :131.81جنيه

وسجل الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين :

سعر الشراء: 12.58 جنيه.

سعر البيع: 13.63 جنيه.

وسجل الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين :

سعر الشراء:69.42 جنيه.

سعر البيع: 70.10 جنيه.

وسجل الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء:127.52 جنيه.

سعر البيع: 129.06 جنيه.

تخفيض سعر الفائدة

يشار إلى أن البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الأخير خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية على التوالي لتهبط بذلك من مستوياتها المرتفعة.

وخفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الثالث لهذا العالم أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24% و25% و24.5%، على الترتيب.

كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.5%.