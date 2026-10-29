بدء التجهيزات النهائية لبدء رصف شارع قسم أول شبرا الخيمة

تفقدت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، والدكتورة سلوى أبو العينين، رئيس مدينة شبرا الخيمة ورئيس حي غرب، شارع قسم أول شبرا الخيمة، لمتابعة التجهيزات الجارية وتذليل العقبات أمام أعمال التطوير، تمهيدًا لبدء أعمال الرصف ورفع كفاءة الطريق.



وتأتي الجولة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات، وتسريع وتيرة العمل بمشروعات تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية، بما يسهم في تيسير الحركة المرورية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وشهدت الجولة الوقوف على آخر مستجدات الأعمال بالشارع، وبحث المعوقات التي تواجه التجهيزات، مع التنسيق مع شركات المرافق لسرعة الانتهاء من أعمال البنية التحتية، تمهيدًا لبدء الرصف وفقًا للمواصفات الفنية ومعايير الجودة المعتمدة.



وأكدت القيادات التنفيذية ضرورة تكثيف الجهود والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية، للانتهاء من الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في تحسين حالة الطريق، وتيسير حركة المواطنين والسيارات، والارتقاء بالمظهر الحضاري لشوارع حي غرب شبرا الخيمة.

ورافق نائب المحافظ ورئيس المدينة خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية والأجهزة المعاونة بالحي، لمتابعة سير الأعمال على أرض الواقع والعمل على تذليل أي عقبات قد تؤثر على سرعة التنفيذ.