استجابة لاستغاثة الأم.. الشرطة تسلم طفلة لوالدتها تنفيذا لحكم "الحضانة" بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو وصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله القائمة على النشر من عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالحها بحضانة ابنتها وقيام طليقها وأسرته بالتعدى عليها بالضرب وتهديدها بإلحاق الأذى بها لإرغامها على التنازل.

وبالفحص تبين وجود خلافات بين (القائمة على النشر - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية) وطليقها (مالك مطعم "له معلومات جنائية"مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية) حول حضانة ابنتهما (سن 3) "محرر بشأنها عدة محاضر" قامت على إثرها الأولى برفع دعوى منازعة حضانة وقضى فيها بتسليم الطفلة لوالدتها.

وتم ضبط المشكو فى حقه ، وبمواجهته أيد ما سبق، وتم تسليم الطفلة لوالدتها.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

