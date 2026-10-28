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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط موظفين مزيفين بعد النصب على عملاء البنوك

المتهمان
المتهمان
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بالمنيا لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين، والتحصل على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم، والاستيلاء على أموالهم.


 أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال انتحالهما صفة موظفى خدمة عملاء بالبنوك المختلفة ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية وإيهامهم بقدرتهما على مساعدتهم فى الحصول على قروض، وتمكنهما بموجب ذلك من الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالعملاء والاستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهما، وضُبط بحوزتهما 4 هواتف محمولة، بفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى، و8 شرائح خطوط هواتف محمولة.

بمواجهتهما، أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وارتكابهما 10 وقائع بذات الأسلوب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية النصب بيانات بطاقات الدفع

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