وزير الداخلية يرفض منح سيدة فلسطينية الجنسية المصرية

قرر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، رقم 1630 لسنة 2026 رفض طلب فلسطينية بالحصول على الجنسية المصرية.

ونص القرار، الصادر بتاريخ 21 سبتمبر 2026، على رفض طلب أسماء غازي، المولودة في فلسطين بتاريخ 2 يونيو 1989، لاكتساب الجنسية المصرية تبعًا لوالدتها المكتسبة للجنسية المصرية، وذلك تطبيقًا لنص المادة الثالثة، البند الثاني، من القانون رقم 154 لسنة 2004، المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975.

واستند القرار إلى الدستور، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الخاص بتفويض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب قانون الجنسية المصرية.