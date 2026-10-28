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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ملابسات مصرع سائق ونش سقط من أعلى الدائري في نهر النيل بالوراق

أرشيفية
أرشيفية
ندى سويفى

تباشر الجهات المختصة بالجيزة تحقيقاتها في مصرع سائق سقط من أعلى الطريق الدائري في نهر النيل بمنطقة الوراق حيث سقطت به سيارة ونش يعمل عليها في تنفيذ توسعات بالطريق ليلقى مصرعه غرقا فور سقوطه. 

وصرحت النيابة بدفن جثمان السائق وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وملابساتها لتحديد مدى وجود شبهة جنائية من عدمه وقررت استدعاء زملاء السائق ممن شهدوا الحادث للإدلاء بأقوالهم حول ملابساته. 

ولقي سائق مصرعه غرقا في مياه نهر النيل، عقب سقوطه من أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، أثناء عمله في تنفيذ توسعات بالطريق، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمانه.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بسقوط سيارة ونش من أعلى الطريق الدائري في نهر النيل بمنطقة الوراق.

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري ورجال المباحث إلى مكان الحادث، وتم الدفع بقوات الإنقاذ لانتشال الجثة والسيارة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عمل السائق، اختل توازنه وسقطت السيارة به في نهر النيل، مما أسفر عن مصرعه غرقا في الحال.

وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، كما تم انتشال السيارة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

الإنقاذ النهري الوراق الطريق الدائري

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