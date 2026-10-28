قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بوتين: إنتاج دول بريكس خلال 5 سنوات تجاوز 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي
بوتين : 40 دولة مستعدة لتوسيع التعاون في مجال الأمن الغذائي بـ إفريقيا
وظائف مترو الإسكندرية 2026| تعرف على الشروط وطريقة التقديم
وزير الري: استثمارات تتجاوز 21 مليار جنيه لحماية الشواطئ المصرية
بوتين: نأمل أن تكون القمة الروسية الأفريقية مثمرة.. ودول القارة ستصبح أحد أقطاب السياسة العالمية
الأجهزة الأمنية تكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة في دمياط
جريمة مروعة.. القبض على المتهم بإنهاء حياة زوج شقيقته بالسلام
الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 1,620 طنًا دقيق وسلال غذائية لدعم الأشقاء الفلسطينيين
بوتين: تأمين السيادة الوطنية لدول أفريقيا أولوية قصوى لدى روسيا
بث مباشر لقرعة دوري الأبطال والكونفدرالية بمشاركة الأهلي والزمالك وبيراميدز
الدولار يربك حسابات الفائدة.. هل يفاجئ المركزي الأسواق؟ | قراءة
بث مباشر.. انطلاق أعمال القمة الروسية الأفريقية الثالثة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

السفير السويدي بالقاهرة: الاتحاد الأوروبي استثمر بكثافة في الشراكة مع مصر

السفير السويدي بالقاهرة
السفير السويدي بالقاهرة
البهى عمرو

أكد السفير السويدي بالقاهرة، دان يولين دانفيلت، أن الاتحاد الأوروبي استثمر بكثافة فى الشراكة مع مصر، فهناك كثافة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي والسويد، لافتا إلى أن استقرار مصر في ظل صراعات المنطقة يعد إنجازا كبيرا، معربا عن أمله في أن تستمر مصر في لعب هذا الدور المهم، لافتا إلى أن بلاده منخرطة في النزاعات المختلفة بطرق متعددة، وتحاول لعب دور إيجابي في الاتحاد الأوروبي، كما تركز علي علاقاتها الثنائية مع مصر وتعزيزها بشتي الطرق الممكنة.

وتابع بالقول: "إن العلاقات الثنائية بين السويد ومصر "ممتازة" من كل النواحي وتتحسن باستمرار، كما أن هناك علاقات واسعة النطاق بين عدد من الشركات السويدية والمصرية، كما قمنا فى العام الماضي بثلاث زيارات وزارية إلى مصر"،

وقال إن العلاقات التجارية شهدت ازدهارا، حيث تعمل الشركات السويدية بشكل جيد فى مجالات الطاقة والصحة والاتصالات.

وأوضح أن السويد تتفق مع مصر فى القضايا السياسية الكبرى، فكلاهما يدعم حل الدولتين فى فلسطين، ووقف إطلاق النار وإنهاء النزاع في السودان، والأمل فى إعادة توحيد لبيبا، مؤكدا أن البلدين كانا شريكين لفترة طويلة، خاصة في القضايا متعددة الأطراف، مثل التي تتم مناقشتها في الأمم المتحدة.

وأضاف السفير السويدي، خلال لقاء على “إكسترا نيوز”، أن مصر والسويد وقعتا مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة في يناير الماضي؛ بهدف تعزيز التعاون في القطاع الصحي، معربا عن أمله في دخول المذكرة حيز التنفيذ وتحقيق الأهداف الطموحة التي تتضمنها.

وعلى الصعيد الاقتصادي، قال السفير السويدي “إن مصر سوق واعدة للشركات السويدية الناشئة بفضل موقعها الاستراتيجي، ما جعل شركاتنا تحقق أداءً ممتازا، فلدينا 27 شركة سويدية كبرى تستثمر في السوق المصري، بالإضافة إلى دخول 3 شركات صغيرة ومتوسطة مؤخرا”، معقبا: "ننظر للمستقبل بتفاؤل ونسعى لمضاعفة شركاتنا المستثمرة في مصر".

وأشار السفير السويدي في القاهرة إلى أنه لا حدود لفرص التعاون في مصر في مجال التحول الرقمي، كما تطمح السويد إلى توسيع الشراكات مع الجامعات المصرية في مجالي التعليم والابتكار.

السفير السويدي بالقاهرة الاتحاد الأوروبي السويد السويد ومصر فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن والبيض

رغم ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

د. احمد ممدوح

هل يجوز للمرأة كشف شعرها أمام زوج أختها وحُكم مُصافحة شقيق زوجها ؟.. الموقف الشرعي

شيكو بانزا

موقف غير أخلاقي| إعلامية تكشف تفاصيل أزمة شيكوبانزا في فندق الزمالك برواندا.. وعقوبة كبرى تنتظره

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء في البنوك

بعد تراجع الدولار والريال السعودي .. اعرف سعر صرف العملات اليوم الأربعاء

حالة الطقس

شبورة ونشاط للرياح.. الأرصاد: أمطار تصل لحد الغزارة والرعد على هذه الأماكن

شمس البارودي

شمس البارودي ترد على مُنتقدي حجابها .. وتكشف حقيقة إصابتها بالجنون

أسعار مواد البناء اليوم

أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش

سموتريتش يرفض احتفالات المعارضة.. ويتعهّد بزيادة المستوطنات اليهودية في غزة

ترشيحاتنا

بوتين

بوتين: أفريقيا تمتلك آفاقًا واعدة للنمو.. ومشروعات طاقة مع 16 دولة بالقارة

الرئيس الروسي

روسيا: نتطلع لتعزيز التعاون مع إفريقيا في مجالات التكنولوجيا والطاقة والصناعة

السفير السويدي بالقاهرة

السفير السويدي بالقاهرة: الاتحاد الأوروبي استثمر بكثافة في الشراكة مع مصر

بالصور

وزير الري: استثمارات تتجاوز 21 مليار جنيه لحماية الشواطئ المصرية

وزير الري
وزير الري
وزير الري

بتتخيلي أسوأ الاحتمالات قبل أي قرار؟ .. أسباب التفكير الكارثي

بتتخيلي أسوأ الاحتمالات قبل أي قرار؟ أسباب التفكير الكارثي
بتتخيلي أسوأ الاحتمالات قبل أي قرار؟ أسباب التفكير الكارثي
بتتخيلي أسوأ الاحتمالات قبل أي قرار؟ أسباب التفكير الكارثي

علامات تكشف إن الشخص بيختبر حدودك من غير ما يقول.. انتبهي لهذه التصرفات

علامات تكشف إن الشخص بيختبر حدودك من غير ما يقول.. انتبهي لهذه التصرفات
علامات تكشف إن الشخص بيختبر حدودك من غير ما يقول.. انتبهي لهذه التصرفات
علامات تكشف إن الشخص بيختبر حدودك من غير ما يقول.. انتبهي لهذه التصرفات

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة هما جناحا الأمن والاستقرار للوطن

وزير الدفاع ووزير الداخلية
وزير الدفاع ووزير الداخلية
وزير الدفاع ووزير الداخلية

فيديو

وزير الدفاع ووزير الداخلية

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة هما جناحا الأمن والاستقرار للوطن

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفدا من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر

وفد الداخلية يقدم التهنئة لوزير الدفاع بمناسبة انتصارات أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تحديات الإمداد وثقافة الإنتاج المحلي

باسنتي ناجي

باسنتي ناجي تكتب: نسخة واحدة من الجمال.. مين أقنع البنات إنهم لازم يبقوا شبه بعض !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب على السعودية.. مخاطر الفوضى وما لا تعرفه

المزيد