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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

روسيا: نتطلع لتعزيز التعاون مع إفريقيا في مجالات التكنولوجيا والطاقة والصناعة

الرئيس الروسي
الرئيس الروسي
إسراء صبري

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا تُعد من الدول الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا السيادية، مشيرًا إلى تطور النماذج اللغوية الكبيرة والتطبيقات التكنولوجية التي تتيح تنفيذ المعاملات المصرفية، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الطبية، والمساعدة في الكشف المبكر عن الأمراض.

وأوضح بوتين، خلال كلمته بالقمة الروسية الأفريقية، أن العلاقات الروسية الإفريقية تقوم على المساواة والصداقة والدعم المتبادل، مستندة إلى تاريخ طويل من التعاون، شمل دعم حركات التحرر الإفريقية ومساندة الدول في الحصول على استقلالها والتغلب على آثار الاستعمار، إلى جانب تقديم الدعم في مجالات التنمية والنمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن القارة الإفريقية تمتلك فرصًا واسعة للنمو المستقبلي، في ظل توقعات بزيادة عدد سكانها إلى أكثر من 2.5 مليار نسمة بحلول عام 2050، مع ارتفاع نسبة الشباب، لافتًا إلى أن معدلات النمو الاقتصادي بالقارة تبلغ نحو 4.2%.

وشدد الرئيس الروسي على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين روسيا والدول الإفريقية، مؤكدًا أن العقبات والقيود المفروضة لن تحول دون تطوير العلاقات بين الجانبين، وأن التبادل التجاري شهد نموًا ملحوظًا مقارنة بعام 2018، إذ تضاعف على الأقل.

وأضاف بوتين أن روسيا أسهمت في دعم التنمية بالقارة الإفريقية، من خلال التعاون في تنفيذ مشروعات مشتركة، لا سيما في قطاعي الطاقة والصناعة، بما يدعم تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز الشراكة بين الجانبين.

روسيا الدول الإفريقية بوتين التكنولوجيا القارة الإفريقية

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