قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة في أسعار السلع اليوم.. زيت الذرة يتراجع 7 جنيهات والفول يرتفع لأعلى سعر
في عيدها الـ53.. محافظ السويس يستقبل نقيب الصحفيين وسكرتير عام النقابة
برعاية الإمام الأكبر.. الأزهر ينهي خصومة ثأرية بين عائلتي «آل عبد النعيم» و«آل عبد العزيز» بسوهاج | صور
بوتين: إنتاج دول بريكس خلال 5 سنوات تجاوز 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي
بوتين : 40 دولة مستعدة لتوسيع التعاون في مجال الأمن الغذائي بـ إفريقيا
وظائف مترو الإسكندرية 2026| تعرف على الشروط وطريقة التقديم
وزير الري: استثمارات تتجاوز 21 مليار جنيه لحماية الشواطئ المصرية
بوتين: نأمل أن تكون القمة الروسية الأفريقية مثمرة.. ودول القارة ستصبح أحد أقطاب السياسة العالمية
الأجهزة الأمنية تكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة في دمياط
جريمة مروعة.. القبض على المتهم بإنهاء حياة زوج شقيقته بالسلام
الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 1,620 طنًا دقيق وسلال غذائية لدعم الأشقاء الفلسطينيين
بوتين: تأمين السيادة الوطنية لدول أفريقيا أولوية قصوى لدى روسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انطلاق فعاليات اليوم الثالث لمنتدى الإعلام "روسيا- أفريقيا" في موسكو

انطلاق فعاليات اليوم الثالث لمنتدى الإعلام "روسيا- أفريقيا" في موسكو
انطلاق فعاليات اليوم الثالث لمنتدى الإعلام "روسيا- أفريقيا" في موسكو
أ ش أ

 انطلقت اليوم الأربعاء في العاصمة الروسية موسكو، فعاليات اليوم الثالث لمنتدى الإعلام "روسيا- أفريقيا"، الذي تنظمه قناة "آر تي" بالتعاون مع وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، ووكالة الأنباء الروسية "تاس".

وتناقش جلسات المنتدى دور الإعلام في تقديم صورة أكثر دقة عن القارة الأفريقية، فضلًا عن بحث سبل تعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية الروسية والأفريقية، وتطوير آليات تبادل الخبرات والمحتوى الإعلامي بما يسهم في تقريب وجهات النظر بين الشعوب،حسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك".

كما تتناول الجلسات قضايا الهوية الأفريقية، وأهمية إبراز التنوع الثقافي والحضاري للقارة، وتسليط الضوء على القواسم المشتركة بين روسيا والدول الأفريقية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التواصل الإعلامي والثقافي بين الجانبين.

وكانت قد انطلقت أول أمس الاثنين في العاصمة الروسية موسكو، فعاليات اليوم الأول من منتدى الإعلام "روسيا – أفريقيا" بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الإعلامية الروسية والأفريقية، إلى جانب شخصيات إعلامية وثقافية.

ومن المقرر أن تتواصل أعمال المنتدى على مدار أيام عدة، عبر سلسلة من النقاشات التي تركز على آفاق الشراكة الإعلامية الروسية الأفريقية، ودور الإعلام في بناء صورة أكثر توازنًا عن المجتمعات، وتعزيز الحوار والتفاهم بين الشعوب.

العاصمة الروسية موسكو منتدى الإعلام روسيا أفريقيا قناة آر تي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن والبيض

رغم ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

د. احمد ممدوح

هل يجوز للمرأة كشف شعرها أمام زوج أختها وحُكم مُصافحة شقيق زوجها ؟.. الموقف الشرعي

شيكو بانزا

موقف غير أخلاقي| إعلامية تكشف تفاصيل أزمة شيكوبانزا في فندق الزمالك برواندا.. وعقوبة كبرى تنتظره

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء في البنوك

بعد تراجع الدولار والريال السعودي .. اعرف سعر صرف العملات اليوم الأربعاء

حالة الطقس

شبورة ونشاط للرياح.. الأرصاد: أمطار تصل لحد الغزارة والرعد على هذه الأماكن

أسعار مواد البناء اليوم

أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026

الذهب

الذهب يتجه إلى 6000 دولار في 2027؟.. ومفاجأة بعيار 21

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش

سموتريتش يرفض احتفالات المعارضة.. ويتعهّد بزيادة المستوطنات اليهودية في غزة

ترشيحاتنا

الأهلي

قرعة الكونفدرالية.. الأهلي يصطدم بالرجاء المغربي في دور المجموعات

شريف وامام عاشور

مش شبه الأهلي.. شريف حازم يطالب إدارة القلعة الحمراء بالتخلص من إمام عاشور

دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

القنوات الناقلة لقرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية

بالصور

وزير الري: استثمارات تتجاوز 21 مليار جنيه لحماية الشواطئ المصرية

وزير الري
وزير الري
وزير الري

بتتخيلي أسوأ الاحتمالات قبل أي قرار؟ .. أسباب التفكير الكارثي

بتتخيلي أسوأ الاحتمالات قبل أي قرار؟ أسباب التفكير الكارثي
بتتخيلي أسوأ الاحتمالات قبل أي قرار؟ أسباب التفكير الكارثي
بتتخيلي أسوأ الاحتمالات قبل أي قرار؟ أسباب التفكير الكارثي

علامات تكشف إن الشخص بيختبر حدودك من غير ما يقول.. انتبهي لهذه التصرفات

علامات تكشف إن الشخص بيختبر حدودك من غير ما يقول.. انتبهي لهذه التصرفات
علامات تكشف إن الشخص بيختبر حدودك من غير ما يقول.. انتبهي لهذه التصرفات
علامات تكشف إن الشخص بيختبر حدودك من غير ما يقول.. انتبهي لهذه التصرفات

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة هما جناحا الأمن والاستقرار للوطن

وزير الدفاع ووزير الداخلية
وزير الدفاع ووزير الداخلية
وزير الدفاع ووزير الداخلية

فيديو

وزير الدفاع ووزير الداخلية

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة هما جناحا الأمن والاستقرار للوطن

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفدا من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر

وفد الداخلية يقدم التهنئة لوزير الدفاع بمناسبة انتصارات أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تحديات الإمداد وثقافة الإنتاج المحلي

باسنتي ناجي

باسنتي ناجي تكتب: نسخة واحدة من الجمال.. مين أقنع البنات إنهم لازم يبقوا شبه بعض !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب على السعودية.. مخاطر الفوضى وما لا تعرفه

المزيد