انطلاق فعاليات اليوم الثالث لمنتدى الإعلام "روسيا- أفريقيا" في موسكو

انطلقت اليوم الأربعاء في العاصمة الروسية موسكو، فعاليات اليوم الثالث لمنتدى الإعلام "روسيا- أفريقيا"، الذي تنظمه قناة "آر تي" بالتعاون مع وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، ووكالة الأنباء الروسية "تاس".

وتناقش جلسات المنتدى دور الإعلام في تقديم صورة أكثر دقة عن القارة الأفريقية، فضلًا عن بحث سبل تعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية الروسية والأفريقية، وتطوير آليات تبادل الخبرات والمحتوى الإعلامي بما يسهم في تقريب وجهات النظر بين الشعوب،حسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك".

كما تتناول الجلسات قضايا الهوية الأفريقية، وأهمية إبراز التنوع الثقافي والحضاري للقارة، وتسليط الضوء على القواسم المشتركة بين روسيا والدول الأفريقية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التواصل الإعلامي والثقافي بين الجانبين.

وكانت قد انطلقت أول أمس الاثنين في العاصمة الروسية موسكو، فعاليات اليوم الأول من منتدى الإعلام "روسيا – أفريقيا" بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الإعلامية الروسية والأفريقية، إلى جانب شخصيات إعلامية وثقافية.

ومن المقرر أن تتواصل أعمال المنتدى على مدار أيام عدة، عبر سلسلة من النقاشات التي تركز على آفاق الشراكة الإعلامية الروسية الأفريقية، ودور الإعلام في بناء صورة أكثر توازنًا عن المجتمعات، وتعزيز الحوار والتفاهم بين الشعوب.