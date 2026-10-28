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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس كينيا: نسعى لتعميق العلاقات الثنائية مع روسيا وتوسيع مجالات التعاون المشترك

رئيس كينيا: نسعى لتعميق العلاقات الثنائية مع روسيا وتوسيع مجالات التعاون المشترك
رئيس كينيا: نسعى لتعميق العلاقات الثنائية مع روسيا وتوسيع مجالات التعاون المشترك
أ ش أ

أعرب رئيس كينيا ويليام روتو، اليوم الأربعاء، عن تطلع بلاده إلى تعميق العلاقات الثنائية مع روسيا وتوسيع مجالات التعاون المشترك، وذلك عقب وصوله إلى العاصمة الروسية (موسكو) للمشاركة في أعمال قمة روسيا-أفريقيا الثالثة.

وقال روتو - في منشور له عبر منصة "إكس" - إن كينيا تستهدف تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع روسيا في قطاعات التجارة والاستثمار والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للفرص الاقتصادية.

وأضاف أن كينيا تركز أيضا على تعزيز التعاون في مجالي السلام والأمن ودعم أولويات التنمية الوطنية في البلاد، إلى جانب الإسهام في تحقيق الازدهار المشترك للقارة الأفريقية.

رئيس كينيا ويليام روتو تعميق العلاقات الثنائية مع روسيا توسيع مجالات التعاون المشترك العاصمة الروسية موسكو

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