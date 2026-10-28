ضبط شخص ادعى تعدى نجله عليه بالضرب في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيام نجله بالتعدى عليه بالضرب، وإجباره على ترك منزله بالشرقية.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 27 أغسطس المنقضى، تلقى قسم شرطة ثان الزقازيق بالشرقية بلاغا من عامل، مقيم بدائرة القسم، بتضرره من نجله لقيامه بالتعدى عليه بالسب والضرب وطرده من المنزل لخلافات عائلية بينهما.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه فى حينه، وهو عاطل، مقيم بذات الدائرة، وبمواجهته نفى ما نسب إليه من ادعاءات، وقرر برغبة والده "الشاكى" فى إخراجه وزوجته من الشقة سكنهما، وبمواجهة الشاكى أقر بادعائه لرغبته فى إخلاء المنزل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.





