موقف لاعبي الأهلي من المشاركة الأولى أمام إنتر ميامي بكأس العالم للأندية

يواصل النادي الأهلي المصري تحضيراته المكثفة في مدينة ميامي الأمريكية، استعدادًا للمواجهة الافتتاحية المرتقبة أمام فريق إنتر ميامي، في إطار بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تُقام للمرة الأولى بنظامها الموسع بمشاركة 32 فريقًا.

من المقرر أن يلتقي الأهلي مع إنتر ميامي في أول مباريات المجموعة الأولى، في مواجهة تقام يوم 14 يونيو الجاري الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أمريكا، الموافق الثالثة صباحًا يوم 15 يونيو بتوقيت القاهرة، على أن تُقام المباراة على أحد الملاعب الكبرى بولاية فلوريدا.

المجموعة الأولى تضم قوى كروية بارزة

إلى جانب الأهلي وإنتر ميامي، تضم المجموعة الأولى أيضًا كلًا من:

بالميراس البرازيلي

بورتو البرتغالي

ويسعى المارد الأحمر لتقديم أداء قوي يعزز حظوظه في التأهل إلى الدور التالي، في ظل منافسة متوازنة على الورق.

الجهاز الطبي يطمئن على الحالة العامة للفريق

في بيان رسمي عبر الموقع الرسمي للنادي، أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول، أن جميع عناصر الفريق بحالة بدنية وطبية جيدة، ولا توجد أي إصابات مقلقة داخل المعسكر.

وجاء ذلك في تقرير طبي تم عرضه على المدير الفني البرتغالي خوسيه ريبيرو، الذي حرص بدوره على المتابعة الدقيقة لحالة اللاعبين لضمان الجاهزية الكاملة، وتفادي أي إجهاد بدني قبل ضربة البداية.

ويقود المدير الفني تدريبات الفريق اليومية داخل معسكر مغلق في ميامي، حيث خاض الفريق مرانه مساء اليوم، بعد راحة قصيرة حصل عليها اللاعبون يوم الثلاثاء الماضي.