بقيادة إنريكي.. باريس سان جيرمان يعلن قائمة كأس العالم للأندية 2025

كشف الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن القائمة الرسمية لفريقه التي ستشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

يستعد النادي الباريسي للمشاركة في هذه النسخة الموسعة من البطولة، والتي تنطلق في الولايات المتحدة الأمريكية يوم 15 يونيو الجاري بمشاركة 32 فريقًا.

تحدي المجموعة الثانية ومواجهة أتلتيكو مدريد الافتتاحية

يستهل باريس سان جيرمان مشواره في المونديال بمواجهة قوية أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تندرج هذه المباراة ضمن منافسات المجموعة الثانية، التي تضم أيضًا كلاً من بوتافوجو البرازيلي وسياتل ساوندرز الأمريكي.

قائمة باريس سان جيرمان الكاملة لكأس العالم للأندية 2025: