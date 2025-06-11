مهيب عبد الهادي يكشف مصير أيمن الرمادي مع الزمالك

كشف الإعلامي الرياضي مهيب عبد الهادي عن قرار إدارة الكرة بنادي الزمالك بشأن مستقبل أيمن الرمادي مع الفريق.

وكتب مهيب عبر حسابه الشخصي على “فيس بوك”: “إدارة الكرة بالزمالك تستقر بشكل نهائي على توجيه الشكر لأيمن الرمادي.. مفاوضات قوية مع مدرب برتغالي لتولي المهمة”.

تواصل إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، العمل بقوة للتعاقد مع صفقات جديدة لدعم الفريق الأول لكرة القدم في القلعة البيضاء بالموسم الجديد، بعد قرار اتحاد الكرة بفتح القيد في 11 يونيو الجاري، وحتى 28 من الشهر ذاته، خاصة بعد رفع إيقاف القيد قبل أيام عن الفارس الأبيض.

وتضم قائمة صفقات الزمالك الجديدة «7 لاعبين محليين وثنائي أجنبي»، بعد ضياع صفقة المدافع الجزائري زين الدين بلعيد، الذي كان قريبا للغاية من التوقيع مع الفارس الأبيض، قبل أن يضمّه فريق الوكرة القطري من سانت ترويدن البلجيكي في الميركاتو الصيفي.

ويعمل مجلس نادي الزمالك على التفاوض مع سباعي محلي حاليا للموسم الجديد، حيث تضم قائمة الصفقات الزمالك «أحمد شريف وعمرو ناصر وياسين مرعي» ثلاثي فاركو، و«طارق حامد» لاعب ضمك السعودي، و«رمضان صبحي ومصطفى فتحي» ثنائي بيراميدز، و«محمد أشرف بن شرقي» لاعب غزل المحلة.