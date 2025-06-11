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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير: الزمالك يدرس تقديم شكوى جديدة ضد زيزو للفيفا بسبب انتقاله للأهلي

زيزو
زيزو
منار نور

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير عن نية نادي الزمالك اتخاذ إجراءات قانونية جديدة ضد لاعبه السابق أحمد سيد "زيزو"، بعد انتقاله إلى النادي الأهلي.


وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: ''الزمالك يدرس التقدم بشكوى جديدة ضد زيزو في لجنة التظلمات تمهيدًا لشكواه في الفيفا، وسيطالب بإيقاف اللاعب أو التعويض المادي".


استعدادات زيزو قبل الانتقال للأهلي

أكد زيزو أنه كان يتدرب بجهد كبير قبل انتقاله للنادي الأهلي، نتيجة قلقه من تراجع مستواه بسبب قلة مشاركته مع الزمالك في الفترة الأخيرة. 

واعتبر مشاركته أمام باتشوكا في المباراة الودية خطوة إيجابية في بداية مشواره مع الأهلي.

علاقاته بلاعبي الأهلي والزمالك

كشف زيزو عن استمراره في التواصل مع زملائه السابقين في الزمالك، دون ذكر أسماء، كما أشار إلى أن بعض لاعبي الأهلي تواصلوا معه خلال فترته مع الزمالك، مؤكدًا أن علاقته بزملائه في الوسط الكروي مبنية على الصداقة خارج الملعب.
 

رأيه في مجموعة الأهلي بكأس العالم للأندية

وصف زيزو مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية بالصعبة، مؤكدًا أهمية التركيز لتحقيق نتائج إيجابية. 

وأعرب عن رضاه بنسبة تتراوح بين 70 و80% عن مستواه في الودية أمام باتشوكا، مشيرًا إلى حماسه الشديد للمشاركة في مونديال الأندية وتحقيق بطولات جديدة.

الزمالك زيزو الاهلي

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