القائمة الرسمية لـ تشيلسي ببطولة كأس العالم للأندية 2025

أعلن الإيطالي ماريسكا المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، قائمة البلوز الرسمية لبطولة كأس العالم للأندية 2025 والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية هذا الصيف.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 14 يونيو الجاري إلى 13 يوليو المقبل وستكون هذه النسخة الأولى التي تُقام بالنظام الجديد بمشاركة 32 فريقًا.

ويتواجد فريق تشيلسي الإنجليزي في المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم للأندية 2025، رفقة كل من الترجي التونسي وفلامنجو البرازيلي بالإضافة إلى لوس أنجلوس الأمريكي.

قائمة تشيلسي لبطولة كأس العالم للأندية

في حراسة المرمى: سانشيز، يورجنسن، بندرز، سلونينا.

في خط الدفاع: كوكوريا، توسون، بادياشيل، كولويل، سار، تشالوباه، جيمس، جوستو، أنسيلمينو، أتشامبونج.

في خط الوسط: كايسيدو، سانتوس، لافيا، ديوسبيري هول، إيسوجو، إنزو فيرنانديز.

في خط الهجوم: نيتو، ديلاب، بالمر، مادويكي، جاكسون، نكونكو، جورج، جيو.