تشيلسي يكشف عن قائمة كأس العالم للأندية 2025 بقيادة إنزو ماريسكا

أعلن الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني الجديد لنادي تشيلسي الإنجليزي، عن القائمة الرسمية للاعبيه التي ستخوض غمار بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويستعد "البلوز" للمشاركة في هذه النسخة الموسعة من البطولة، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية اعتبارًا من 15 يونيو الجاري بمشاركة 32 فريقًا.

يستهل تشيلسي مشواره في المونديال بمواجهة قوية أمام ليون المكسيكي، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

ستقام هذه المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة. تضم المجموعة الرابعة أيضًا كلاً من فلامنجو البرازيلي والترجي الرياضي التونسي، مما يعني أن تشيلسي سيواجه تحديات متنوعة منذ البداية.

قائمة تشيلسي

شهدت قائمة تشيلسي المستدعاة للبطولة مزيجًا من اللاعبين ذوي الخبرة والأسماء الجديدة التي انضمت للفريق. يبرز فيها اسم ليام ديلاب كـ"صفقة جديدة"، مما يعكس توجه النادي لتدعيم صفوفه قبل هذا المحفل العالمي.

قائمة تشيلسي الكاملة لكأس العالم للأندية 2025: