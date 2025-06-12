الإسماعيلي يحصد المركز الثالث في كأس عاصمة مصر بفوز مستحق على إنبي

حصد النادي الإسماعيلي المركز الثالث في بطولة كأس "عاصمة مصر" بعد أن حقق فوزًا مستحقًا على منافسه إنبي بنتيجة 2-0 في المباراة التي استضافها استاد السلام.

و شهدت المباراة، التي أقيمت اليوم الخميس، أداءً متوازنًا من الفريقين قبل أن يحسم "الدراويش" النتيجة في الدقائق الأخيرة.

جاءت أهداف الإسماعيلي في الشوط الثاني، حيث افتتح اللاعب محمد عبد السميع التسجيل في الدقيقة 73، ليصنع الفارق في اللقاء.

وبعدها، أكد لاعب خط الوسط نادر فرج فوز الإسماعيلي بتسجيله الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع (الدقيقة 90+5)، ليختم بذلك نتيجة المباراة لصالح فريقه.

جاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الله جمال

الدفاع: عمر القط، محمد إيهاب، محمد نصر، عبد الله السعيد

الوسط: عبد الرحمن الدح، محمد عبد السميع، عبد الرحمن كتكوت

الهجوم: علي الملواني، حسن صابر، تراوري

قائمة البدلاء: عبد الرحمن محروس، نادر فرج، إبراهيم عبد العال، محمد خطاري، عبد الله حسن، إبراهيم النجعاوي، محمد زيدان، محمد وجدي، عمرو السعيد..