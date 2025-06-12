نابولي يضم كيفين دي بروين في صفقة انتقال حر لتعزيز صفوفه

أعلن نادي نابولي الإيطالي رسميًا عن تعاقده مع النجم الدولي البلجيكي كيفين دي بروين في صفقة انتقال حر، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي.

يأتي هذا التعاقد في إطار سعي النادي لتعزيز صفوفه استعدادًا للموسم المقبل، بعد تتويجه بلقب الدوري الإيطالي "السكوديتو" للمرة الرابعة في تاريخه تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي.

وقع دي بروين عقدًا مع نابولي لمدة موسمين، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي باتفاق الطرفين. يُعد هذا التعاقد خطوة هامة في خطة نابولي الطموحة للمنافسة بقوة على لقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإيطالي في الموسم القادم.

ويسعى النادي الإيطالي إلى إبرام المزيد من الصفقات البارزة خلال الفترة المقبلة لتدعيم الفريق.

أداء دي بروين مع مانشستر سيتي

خلال الموسم الماضي، شارك كيفين دي بروين في 40 مباراة مع مانشستر سيتي بجميع المسابقات، حيث سجل 6 أهداف وصنع 8 أهداف أخرى.