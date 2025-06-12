يحيى عطية الله: تجربة الأهلي إيجابية.. والضغوط جزء من متعة كرة القدم

أعرب المغربي يحيى عطية الله، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بتجربته مع الفريق الأحمر، مؤكدًا أنها كانت إيجابية منذ اللحظة الأولى، رغم العثرات التي واجهها بعد تعرضه لإصابة قوية أثرت عليه نفسيًا وبدنيًا.

وفي تصريحات حصرية لقناة "أون سبورت"، قال عطية الله: "تجربتي مع الأهلي حتى الآن إيجابية للغاية، البداية كانت ممتازة، لكن الإصابة التي تعرضت لها كانت صعبة جدًا على المستوى المعنوي والجسدي، خاصة أنها جاءت في توقيت كنت فيه أبحث عن تثبيت قدمي داخل الفريق".

وتحدث اللاعب المغربي عن النادي الأهلي، قائلًا: "الأهلي نادٍ عالمي ولا يحتاج إلى تعريف، الجميع في مختلف أنحاء العالم يعرفه ويقدّره، واللعب له شرف كبير لأي لاعب".

وفيما يخص المنافسة مع النجم التونسي علي معلول، قال عطية الله: "علي معلول لاعب كبير وصاحب تاريخ طويل مع الأهلي، والمنافسة معه كانت شريفة ومحترمة. نحن زملاء ونتمنى الخير لبعض، ومعلول أخي قبل أن يكون منافسًا".

وعن الضغوطات التي يتعرض لها اللاعبون في المباريات، أوضح: "من يلعب كرة القدم لا بد أن يكون معتادًا على الضغوط، هذه هي متعة اللعبة. تعلّمت منذ صغري، من خلال المدربين، كيفية التعامل مع الضغط في المباريات والبطولات".

وأضاف: "أملك قدرة كبيرة على التأقلم مع أي لاعب في الملعب، سواء بجواري أو أمامي، ونحاول دائمًا تقديم ما يفيد الفريق".

وتابع الدولي المغربي: "أتحدث كثيرًا مع زملائي قبل المباريات، لأن التواصل بين اللاعبين داخل الملعب يسهل الأمور ويساعد على تقديم أداء مميز، وهذه التفاصيل الصغيرة تحدث فارقًا كبيرًا خلال اللقاءات".

وختم عطية الله حديثه بالإشارة إلى علاقاته داخل الفريق، قائلاً: "اللاعبون المغاربة هم الأقرب إلى قلبي بالطبع، ولكن أيضًا لدي صداقات قوية مع عدد من اللاعبين مثل إمام عاشور، حسين الشحات، ومحمد الشناوي، وغيرهم".

وتأتي هذه التصريحات في وقت يبحث فيه عطية الله عن استمرارية أكبر مع الأهلي، بعد أن قدّم مستوى جيدًا في عدد من المباريات رغم تعدد الإصابات التي ألمت به منذ انضمامه إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.