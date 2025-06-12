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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفيش تربية | انفعال إعلامي شهير بسبب فيديو مثير يخص الأهلي

الاهلي
الاهلي
منار نور

خرج الإعلامي الرياضي كريم رمزي ليوضح حقيقة مقطع فيديو تم تداوله مؤخرًا بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الفيديو قد تم "اجتزاؤه بشكل لا أمانة ولا أخلاق ولا تربية فيه".


وعبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، أوضح رمزي أن القصة الحقيقية تعود إلى ما يقارب ستة أشهر مضت. ففي تلك الفترة، نشرت صحيفة ماركا الإسبانية، عن غير قصد ومن خلال صحفي مبتدئ، خبرًا يفيد بأن فريق إنتر ميامي الأمريكي سيواجه "فريقًا مجهولًا" في افتتاح كأس العالم للأندية.


وأضاف رمزي أنه فور ملاحظة هذا الخطأ، تم التواصل مع صحيفة ماركا، حيث "اعتذر رئيس التحرير نفسه بكل أدب" وأقر بأن الخطأ "جسيم" ووعد بتعديله على الفور. 

وبالفعل، تم التعديل ليصبح الخبر أن إنتر ميامي سيواجه "أكبر أندية إفريقيا".


وكشف رمزي أن رئيس تحرير ماركا أرسل فيديو اعتذار لعضو مجلس إدارة في النادي الأهلي، وصف فيه الأهلي بأنه "ريال مدريد إفريقيا"، وقد قام الكابتن أحمد شوبير ببث هذا الفيديو في برنامجه.


وأشار رمزي إلى أن الدور الذي قام به برنامجه "رقم 10" في هذا الشأن قد لاقى إشادة من مسؤولي النادي الأهلي ومن البرامج الرياضية في القناة الرسمية للنادي. 

مؤكدًا أنهم قاموا بدورهم الإعلامي "بمسؤولية وقتها فقط بضرورة احترام نادي مصري كبير في أي وسيلة إعلامية في العالم".


وفي ختام توضيحه، وجه كريم رمزي رسالة قوية لمروجي الفيديوهات المجتزأة، مشددًا على أنه لن يقاضي أحدًا على السوشيال ميديا مهما بلغت درجة الإساءة. لكنه حذر من أن "اجتزاء أي جزء من كلامي مستقبلًا دي بالنسبالي مش هتبقى إساءة دي هتبقى عدم أمانة وقلة ضمير فربنا هيحاسبك والقانون كمان".
 

الاهلي انتر ميامي كاس العالم

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