يحيى عطية الله يكشف عن موقفه من البقاء في الأهلي.. ويؤكد: الأولوية للفريق الأحمر

تحدث الدولي المغربي يحيى عطية الله، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، عن مستقبله مع الفريق بعد نهاية فترة إعارته قادمًا من نادي سوتشي الروسي، والتي تنتهي منتصف يوليو المقبل، مؤكدًا رغبته القوية في الاستمرار داخل القلعة الحمراء.

وأوضح عطية الله، في تصريحات حصرية لقناة "أون سبورت"، أن فترة إعارته لا تنتهي في 30 يونيو كما يعتقد البعض، بل تستمر حتى 15 يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن لديه عدة عروض في الوقت الحالي، لكنه اتفق مع ناديه الروسي على منح الأولوية للنادي الأهلي حال رغبة الأخير في تفعيل بند الشراء.

وقال عطية الله: "أتمنى أن أقدم مستوى قويًا مع الأهلي في كأس العالم للأندية المقبلة، وأن أستمر مع الفريق بعد البطولة، لأنني وجدت هنا بيئة مثالية ونظامًا احترافيًا، وهو ما يدفعني للبقاء".

وأضاف: "ما شجعني أكثر على رغبتي في الاستمرار هو جماهير الأهلي، التي أجد دعمها في كل مكان، وهذا أمر لا يقدر بثمن".

وكان نادي سوتشي الروسي أكد في تصريحات سابقة لـ"كورة بلس" أن بند شراء عطية الله من جانب الأهلي يمكن تفعيله في أي وقت طوال فترة الإعارة، ولا يوجد موعد نهائي ملزم لإتمام ذلك، ما يفتح الباب أمام الأهلي لحسم الموقف في الوقت المناسب.

يُذكر أن عطية الله تعرض لعدة إصابات خلال الموسم الجاري مع الأهلي، أبرزها إصابته في العضلة الخلفية خلال مواجهة بيراميدز يوم 12 أبريل الماضي، إلا أنه تمكن من العودة والمشاركة تدريجيًا في المباريات.

وخاض اللاعب المغربي مع الأهلي هذا الموسم 21 مباراة في مختلف المسابقات، نجح خلالها في تسجيل هدف وصناعة ثلاثة آخرين، مقدماً أداءً لافتًا جعله من أبرز الأسماء في مركزه داخل الفريق الأحمر.