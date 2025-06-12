حساب كأس العالم للأندية يتغزل في نجوم الأهلي... ويبرز تألق الشناوي وإمام عاشور

في لفتة خاصة تعكس تقدير البطولة للأندية المشاركة ونجومها، تغزل الحساب الرسمي لبطولة كأس العالم للأندية عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي بلاعبي النادي الأهلي، مثنيًا على نجومية "المارد الأحمر" قبل انطلاق منافسات البطولة.



وقام الحساب الرسمي للبطولة بنشر مجموعة من صور لاعبي النادي الأهلي، سلطت الضوء على أبرز الأسماء في صفوف بطل أفريقيا.

ومن بين اللاعبين الذين تم إبرازهم اسم قائد الفريق وحارس مرماه المخضرم محمد الشناوي، بالإضافة إلى النجم الواعد إمام عاشور، الذي يعتبر من الركائز الأساسية في خط وسط الفريق.

