سيراميكا كليوباترا بطلا لـ كأس رابطة الأندية للمرة الثالثة على التوالي

حقق فريق سيراميكا كليوباترا لقب بطولة كأس الرابطة المصرية “ عاصمة مصر” للمرة الثالثة على التوالي.

وفاز فريق سيراميكا كليوباترا على منافسه البنك الأهلي بنتيجة هدفين دون رد في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر.

وجاءت أهداف سيراميكا كليوباترا عن طريق محمد رضا بوبو في الدقيقة 40 من عمر المباراة وأضاف فخري لاكاي الهدف الثاني في الدقيقة 79 من زمن اللقاء.

وتعد هذه المرة الثالثة على التوالي التي يحقق فيها فريق سيراميكا كليوباترا لقب البطولة.

وجاء أول لقب لـ سيراميكا كليوباترا في 2023 بعد الفوز على المصري البورسعيدي بنتيجة 4-1 في المباراة النهائية.

وكرر سيراميكا كليوباترا الإنجاز في 2024 حينما فاز على طلائع الجيش بنتيجة 3-1 في نهائي كأس الرابطة المصرية.

مكافات سيراميكا كليوباترا بعد لقب بطولة كاس عاصمة مصر

ضمن فريق سيراميكا كليوباترا المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري بعد الأهلي صاحب لقب بطولة الدوري والزمالك صاحب لقب الكأس وفي إنتظار صاحب الكارت الذهبي.

ويحصل سيراميكا كليوباترا على على 10 ملايين جنيه بعد تتويجه بلقب البطولة بينما يحصل البنك الاهلي على 4 ملايين جنيه.