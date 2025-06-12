من هو حكم مباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية

كشفت لجنة الحكام ببطولة كأس العالم للأندية 2025 عن طاقم التحكيم الذي سيتولى إدارة المباراة الافتتاحية، والتي ستجمع بين النادي الأهلي ونظيره إنتر ميامي الأمريكي، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضًا كلًا من بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

طاقم تحكيم دولي لافتتاح المونديال

جاء اختيار اللجنة للحكم الإيراني المميز علي رضا فغاني لقيادة هذا اللقاء المرتقب، الذي ينطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الولايات المتحدة، والثالثة فجرًا بتوقيت القاهرة، يوم 15 يونيو الجاري.

طاقم الحكام بالكامل:

حكم ساحة: علي رضا فغاني (إيران)

مساعد أول: أنطون شيتينين (أستراليا)

مساعد ثان: آشلي بيشام (نيوزيلندا)

حكم رابع: سيمون مارشينياك (بولندا)

علي رضا فغاني.. سجل حافل وذكريات غير سارة للأهلي ومصر

الحكم الإيراني صاحب الـ47 عامًا يُعد من أبرز الأسماء في الساحة التحكيمية الآسيوية، وسبق له إدارة مباريات كبيرة على المستوى الدولي والقاري. ويمتلك فغاني تاريخًا خاصًا مع الكرة المصرية، وبالأخص مع الأهلي ومنتخب مصر.

فقد أدار فغاني في السابق مباراة الأهلي الشهيرة أمام باتشوكا المكسيكي في النسخة الماضية من بطولة الإنتركونتيننتال، والتي انتهت بفوز الفريق المكسيكي بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، في لقاء اتسم بالإثارة والندية، وشهد بعض القرارات التي أثارت الجدل.

كما تولّى إدارة مواجهة منتخب مصر أمام تونس في نصف نهائي كأس العرب 2021، والتي انتهت بخسارة "الفراعنة" بهدف قاتل، وتعرض فيها الحكم لانتقادات من الجهاز الفني لمنتخب مصر، وعلى رأسه البرتغالي كارلوس كيروش، الذي أشار وقتها إلى "قرارات مثيرة للجدل" واحتكاكات على دكة البدلاء.

افتتاح قوي بمواجهة شرسة

وتُعد مواجهة الأهلي وإنتر ميامي واحدة من أبرز اللقاءات المنتظرة في البطولة، حيث تشهد صدامًا بين أحد أكثر الأندية تتويجًا على الصعيد القاري، وأحد الأندية الأميركية الصاعدة على الساحة العالمية بفضل وجود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وتحمل المباراة أهمية مضاعفة لكلا الفريقين، إذ يسعى الأهلي للظهور بقوة وتأكيد جدارته كواحد من كبار القارة السمراء، فيما يأمل إنتر ميامي في تحقيق انطلاقة إيجابية بقيادة أسماء لامعة في صفوفه.

موعد المباراة المرتقبة

بتوقيت القاهرة: الثالثة فجرًا يوم السبت 15 يونيو

بتوقيت الولايات المتحدة: الثامنة مساءً يوم الجمعة 14 يونيو

كل الأنظار تتجه إلى ميامي حيث تنطلق أولى صافرات البطولة العالمية بحكم دولي مخضرم ومباراة تحمل في طياتها الكثير من الإثارة الكروية.