أبو العينين: العاصمة الإدارية عمل تاريخي يجب دراسته

أشاد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بالإنجازات التي حققتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا بأن العاصمة الإدارية الجديدة جزء من التاريخ لما بذل فيها من جهد كبير .



وقال النائب محمد أبو العينين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي في برنامج "الماتش" على قناة صدى البلد: "سعيد جدا بما تحقق على أرض الواقع، والعاصمة الإدارية عمل تاريخي يجب دراسته".



ووصف أبو العينين المحاولات والمخططات التي تُحاك ضد مصر والمنطقة بأنها "مجرد فقاعات ستذوب في الهواء"، مؤكدًا ثقة المصريين بقيادتهم السياسية وقدرتهم على تجاوز التحديات بحكمة وصلابة.



وأضاف وكيل مجلس النواب، أن مصر قدمت الكثير من التضحيات من أجل القضية الفلسطينية، مؤكدًا: "لن نتنازل عن حقوقنا ولا عن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وسنظل نتمسك بالمواقف الثابتة التي تحفظ كرامة الأمة العربية".



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