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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا : الأهلي فريق الأحلام والمواجهة لن تكون سهلة

تتويج سيراميكا كليوباترا بكأس عاصمة مصر
تتويج سيراميكا كليوباترا بكأس عاصمة مصر
حمزة شعيب

عبر  علي ماهر المدير الفني لسيراميكا كليوباترا عن سعادته بالفوز ببطولة كاس عاصمة مصر بعد الفوز على البنك الأهلي بهدفين نظيفين في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم في ستاد السلام .

وقال علي ماهر عقب تسلم كأس البطولة "هذا اللقب نتاج عمل وجهد كبير من جميع اللاعبين، فالكل يعمل بجدية، ولا مجال للدلع أو الهزار".

وأضاف "البنك الأهلي فريق قوي ومميز ويضم لاعبين جيدين، ويقوده طارق مصطفى أحد أفضل المدربين في الدوري المصري، وأهنئه على أداء فريقه في المباراة وطوال البطولة".

ووجه ماهر الشكر لادارة النادي علي رأسهم النائب محمد ابو العينين والاستاذ طارق ابو العينين ومعتز البطاوى علي دعمهم للفريق بشكل قوي. 

وعن مواجهة الأهلي في كأس السوبر المصري قال ماهر : "بالتأكيد ستكون مباراة وصعبة أمام ناد كبير، فالأهلي أصبح فريق الأحلام في الوقت الحالي".

سيراميكا كليوباترا علي ماهر كأس عاصمة مصر

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