بعد التتويج بكأس عاصمة مصر..محمد بسام يوجه الشكر للنائب محمد أبو العينين

أعرب محمد بسام حارس مرمي نادي سيراميكا كليوباترا عن سعادته بالتتويج ببطولة كأس عاصمة مصر بعد الفوز على البنك الأهلي بهدفين نظيفين في المباراة النهائية التى أقيمت على ستاد السلام.



ووجه محمد بسام قائد فريق سيراميكا كليوباترا الشكر الي ادارة النادي على رأسهم النائب محمد ابو العينين والأستاذ طارق أبو العينين علي المجهود الكبير وتوفير كل متطلبات النجاح للفريق.

وجاء أول لقب لـ سيراميكا كليوباترا في 2023 بعد الفوز على المصري البورسعيدي بنتيجة 4-1 في المباراة النهائية.

وكرر سيراميكا كليوباترا الإنجاز في 2024 حينما فاز على طلائع الجيش بنتيجة 3-1 في نهائي كأس الرابطة المصرية.

وعاد سيراميكا كيلوباترا لتحقيق الإنجاز مرة أخرى بعد الفوز علي البنك الأهلي بثنائية نظيفة.