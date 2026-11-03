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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد رمضان يوجه رسالة لـ أحمد العوضي: بالبطولات أنا الكبير

محمد رمضان و العوضي
محمد رمضان و العوضي
علا محمد

وجه الفنان محمد رمضان رسالة للفنان أحمد العوضي، بعد جدل المنافسة الكبيرة بينهما في موسم رمضان 2027 "رمضان" بمسلسله "عشماوي" و"العوضي" بمسلسله "سلطان الديب".

وكتب محمد رمضان في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيسبوك رسالة وقعها بـ«mr 1» لقبه ووجهها لـ العوضي قائلا: "رسالتي إلى النجم المصري أحمد العوضي، بحب حبك الصادق لأهلنا البسطاء اللي ساهموا في صناعتنا وصناعة كتير من عظماء مصر على مدار تاريخ طويل وبحب فخرك بانتماءك لهم".

وأضاف محمد رمضان مشيرا إلى أن العوضي يكبره سنا، لكنه بالبطولات أكبر منه فنيا، :"انت صحيح أكبر مني سنًا ولكن أنا أخدت فرصة البطولة قبلك، يعني بالعمر انت اخويا الكبير وبالبطولات أنا أخوك الكبير".

واختتم رمضان رسالته إلى العوضي : " أنا اللي بيتمنالك التوفيق ويارب مسلسلك يكسر الدنيا وبإذن الله نبقى نتفرج على حلقة منه سوا في رمضان 2027".

تفاصيل مسلسل عشماوي لمحمد رمضان في رمضان 2027

ويأتي مسلسل «عشماوي» ضمن الأعمال الدرامية التي يراهن عليها محمد رمضان للعودة بقوة إلى المنافسة في موسم رمضان 2027، إذ يمثل العمل أحدث تجاربه التلفزيونية بعد النجاح الجماهيري الذي حققه من خلال عدد من أعماله السابقة، وعلى رأسها مسلسل «جعفر العمدة» الذي عُرض في رمضان 2023 وحقق حضورًا لافتًا وقت عرضه.

ويخوض رمضان من خلال المسلسل تجربة درامية جديدة، يقدم فيها شخصية تحمل العديد من الأبعاد الإنسانية والاجتماعية، وتواجه سلسلة من الأزمات والتحولات التي تقلب حياتها رأسًا على عقب، في إطار يعتمد على التشويق والصراعات العائلية والتطورات المتلاحقة.

قصة مسلسل عشماوي.. صراعات عائلية وأحداث مليئة بالتشويق

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية «خليفة»، الذي يعمل في مصلحة السجون، ويعيش حياة مستقرة وهادئة برفقة بناته الثلاث، قبل أن يتعرض لأزمة عائلية وقضية معقدة تقلب موازين حياته، وتضعه أمام مجموعة من التحديات الصعبة التي لم تكن في حسبانه.

الفنان محمد رمضان محمد رمضان العوضي 2027 رمضان عشماوي

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