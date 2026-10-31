جوزك يزعل.. محمد رمضان يمازح إحدى معجباته في كواليس «عشماوي»

حرص عدد من جمهور النجم محمد رمضان على دعمه والتقاط الصور التذكارية معه، خلال كواليس تصوير مسلسله الجديد «عشماوي»، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027 عبر قنوات «MBC».

ونشر محمد رمضان مقطع فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، من كواليس تصوير المسلسل بإحدى المناطق، ظهر خلاله وسط احتشاد عدد من الجمهور حوله، حيث حرصوا على التقاط الصور التذكارية معه.

وشهد الفيديو موقفا طريفا بين محمد رمضان وإحدى السيدات، التي طلبت التقاط صورة تذكارية معه، ليداعبها رمضان قائلا: «بلاش أحط إيدي على كتفك جوزك يزعل»، لترد عليه ضاحكة: «لا مش هيزعل، حط إيدك»، وسط ضحكات الحاضرين.

قصة وأحداث مسلسل «عشماوي»

وتدور أحداث مسلسل «عشماوي» في إطار درامي شعبي واجتماعي، حول رجل يُدعى «خليفة»، يعيش في حي الناصرية ويعمل منفذا لأحكام الإعدام «عشماوي» بمصلحة السجون، قبل أن تتورط ابنته في قضية معقدة تقلب حياته رأسا على عقب.

ويجد خليفة نفسه أمام اختبار صعب للدفاع عن عائلته وحمايتها من تداعيات الأزمة، وفي خضم هذه الأحداث تجمعه الصدفة بجارته في الحي، لتتطور العلاقة بينهما وتنشأ قصة حب تنتهي بالزواج.

أبطال مسلسل «عشماوي»

ويضم مسلسل «عشماوي» مجموعة من النجوم، أبرزهم محمد رمضان، وباسم سمرة، وعصام السقا، وجيسيكا حسام الدين، وانتصار، ووليد فواز، إلى جانب ظهور محمد سامي ضيف شرف الحلقات، والعمل من تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج بيتر ميمي.