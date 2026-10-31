قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل هاتفك مراقب دون علمك؟| 5 علامات تكشف احتمالية التجسس.. وخبير يحسم حقيقة اختراق الموبايل وهو مغلق
روبيو: الولايات المتحدة منفتحة على حل دبلوماسي للحرب مع إيران
السودان يتهم إثيوبيا بشن هجمات بالمسيرات.. وتحذير دبلوماسي من تصعيد خطير
الأرصاد: طقس الغد حار نهاراً مائل للبرودة ليلاً
مؤسسة أبو العينين للعمل الثقافي والاجتماعي تشارك فى القافلة الإغاثية الـ 14 لدعم الفلسطينيين في غزة
بالأسماء.. 17 مصابًا في انقلاب ميكروباص على الصحراوي الشرقي بأسيوط
مظاهرات جديدة تجتاح فرنسا.. 15 ألف متظاهر واعتقال 27 شخصاً خلال ساعات
رحيل جون إدوارد لم ينه الأزمة.. الصفقات والإعلانات تفتح ملفًا ماليًا جديدًا داخل الزمالك
حبيب الكل.. مصطفى كامل يساند محمد الحلو في أزمته الصحية: ربنا يقومك بالسلامة
مطار الغردقة يحقق رقما قياسيا في حركة الركاب ويستقبل 67 ألف راكب اليوم
أبويا الروحي.. مروة ناجي تكشف تطورات الحالة الصحية للفنان محمد الحلو
من الدعم للتمكين.. وزيرة التضامن تنشر فيديو يوثق قصص كفاح وأحلام سيدات "تكافل وكرامة" بالفيوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

26 نوفمبر.. ملتقى التميز والإبداع العربي يعلن موعد دورته الخامسة

26 نوفمبر.. ملتقى التميز والإبداع العربي يعلن موعد دورته الخامسة
26 نوفمبر.. ملتقى التميز والإبداع العربي يعلن موعد دورته الخامسة
أوركيد سامي

يستعد ملتقى التميز والإبداع العربي لإقامة دورته الخامسة يوم 26 نوفمبر 2026، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بمشاركة مرتقبة لنخبة من نجوم الفن والإعلام وصُنّاع الدراما، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والمبدعين في مختلف المجالات.

ويواصل الملتقى حضوره ضمن الفعاليات السنوية المعنية بالاحتفاء بالإنجازات الفنية والإعلامية والثقافية، من خلال تسليط الضوء على الشخصيات التي حققت نجاحات لافتة وأسهمت في إثراء الحركة الإبداعية في مصر والوطن العربي، وتكريم أصحاب التجارب المتميزة والإسهامات المؤثرة في مجالاتهم المختلفة.

وشهدت الدورة السابقة تكريم عدد من الأسماء البارزة في مجالات الفن والثقافة والإعلام، في مقدمتهم الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة السابقة، والمنتج جمال العدل، والمخرج ماندو العدل، إلى جانب نخبة من نجوم الفن، من بينهم أحمد السقا، ومحمد رمضان، وباسم سمرة، وخالد سليم، وحمادة هلال، وعماد زيادة، وسمية الخشاب، وشيري عادل، وخالد زكي، والمخرج طارق العريان، وأحمد رزق.

كما ضمت قائمة المكرمين الفنانة السورية سلاف فواخرجي، والفنانة جومانا مراد، والنجمة التونسية لطيفة، وإدوارد، وروجينا، وإيهاب فهمي، وعمرو محمود ياسين، ومحمود ياسين جونيور، وفرح الزاهد، وسامح حسين، ومحمد قماح، والموزع الموسيقي مدين، إلى جانب عدد من رموز الإعلام.

وشهد الحفل أيضًا تكريم النجمة التونسية لطيفة بجائزة أفضل مطربة في مصر والوطن العربي عن ألبومها «قلبي ارتاح»، في إحدى أبرز محطاته الفنية. وتولت الإعلامية إنجي علي تقديم فقرات الحفل، بمشاركة عدد من الإعلاميين، من بينهم أسامة كمال، وإيهاب جلال، وشيريهان أبو الحسن، وبوسي شلبي، والإعلامية التونسية وداد محمد.

ومع اقتراب موعد الدورة الخامسة، تتجه الأنظار إلى قائمة المكرمين المرتقبة، وما ستشهده الفعاليات من حضور فني وإعلامي.

ملتقى التميز والإبداع العربي اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

صفقة من العيار الثقيل.. لاعب أساسي في الزمالك يسعى للانتقال إلى الأهلي

مجلس النواب

إلغاء شرط الخط الأرضي للحصول على الإنترنت.. مقترح برلماني جديد أمام النواب الثلاثاء

سعر الدولار

سعر الدولار في البنوك الآن

أسعار الدواجن

بعد ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

شاكر محظور

ملايين الجنيهات.. بلاغ جديد ضد شاكر محظور لفحص مصادر أمواله

سعر الدولار

سعر الدولار في البنوك الآن

الذهب

بعد خسائر 105 جنيهات.. سعر الذهب يلتقط أنفاسه في مصر اليوم السبت

أسعار البيض

مفاجأة في أسعار البيض.. كم سجل سعر الكرتونة للمستهلك؟

ترشيحاتنا

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 31 أكتوبر.. تراجع عيار 21 بعد هبوط الأوقية عالميًا

سعر العملات العربية

سعر الدرهم الإماراتي والريال السعودي أمام الجنيه اليوم السبت 31 أكتوبر 2026

سعر الذهب

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 31 أكتوبر 2026

بالصور

يمكن علاجه في مراحله المبكرة.. 10 نصائح غذائية تساعد على تقليل الدهون وحماية الكبد

الإصابة بالكبد الدهني
الإصابة بالكبد الدهني
الإصابة بالكبد الدهني

نشرة المرأة والمنوعات| كيفية حماية حديثي الولادة من نزلات البرد.. هل يعود سرطان الثدي بعد العلاج؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ظهور خاص للفنانة شريهان وابنتها مع السوبرانو شيرين أحمد

شيرين أحمد وشريهان
شيرين أحمد وشريهان
شيرين أحمد وشريهان

وزير الدفاع: القوات المسلحة جاهزة دائما لحماية حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.. فيديو وصور

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

فيديو

ناهد السباعي

ناهد السباعي تروي كواليس مشهدها مع محمد رمضان فى احكي ياشهرزاد.. خاص

صورة من اللقاء

وزير الدفاع: القوات المسلحة جاهزة دائما لحماية حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.. فيديو وصور

صورة من اللقاء

وزير الدفاع يستقبل وفدا من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد