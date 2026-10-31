26 نوفمبر.. ملتقى التميز والإبداع العربي يعلن موعد دورته الخامسة

يستعد ملتقى التميز والإبداع العربي لإقامة دورته الخامسة يوم 26 نوفمبر 2026، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بمشاركة مرتقبة لنخبة من نجوم الفن والإعلام وصُنّاع الدراما، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والمبدعين في مختلف المجالات.

ويواصل الملتقى حضوره ضمن الفعاليات السنوية المعنية بالاحتفاء بالإنجازات الفنية والإعلامية والثقافية، من خلال تسليط الضوء على الشخصيات التي حققت نجاحات لافتة وأسهمت في إثراء الحركة الإبداعية في مصر والوطن العربي، وتكريم أصحاب التجارب المتميزة والإسهامات المؤثرة في مجالاتهم المختلفة.

وشهدت الدورة السابقة تكريم عدد من الأسماء البارزة في مجالات الفن والثقافة والإعلام، في مقدمتهم الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة السابقة، والمنتج جمال العدل، والمخرج ماندو العدل، إلى جانب نخبة من نجوم الفن، من بينهم أحمد السقا، ومحمد رمضان، وباسم سمرة، وخالد سليم، وحمادة هلال، وعماد زيادة، وسمية الخشاب، وشيري عادل، وخالد زكي، والمخرج طارق العريان، وأحمد رزق.

كما ضمت قائمة المكرمين الفنانة السورية سلاف فواخرجي، والفنانة جومانا مراد، والنجمة التونسية لطيفة، وإدوارد، وروجينا، وإيهاب فهمي، وعمرو محمود ياسين، ومحمود ياسين جونيور، وفرح الزاهد، وسامح حسين، ومحمد قماح، والموزع الموسيقي مدين، إلى جانب عدد من رموز الإعلام.

وشهد الحفل أيضًا تكريم النجمة التونسية لطيفة بجائزة أفضل مطربة في مصر والوطن العربي عن ألبومها «قلبي ارتاح»، في إحدى أبرز محطاته الفنية. وتولت الإعلامية إنجي علي تقديم فقرات الحفل، بمشاركة عدد من الإعلاميين، من بينهم أسامة كمال، وإيهاب جلال، وشيريهان أبو الحسن، وبوسي شلبي، والإعلامية التونسية وداد محمد.

ومع اقتراب موعد الدورة الخامسة، تتجه الأنظار إلى قائمة المكرمين المرتقبة، وما ستشهده الفعاليات من حضور فني وإعلامي.