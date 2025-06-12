نمبر وان .. سيراميكا كيلوباترا البطل الأوحد لكأس عاصمة مصر

نجح فريق في تحقيق سيراميكا كليوباترا لقب بطولة كأس الرابطة المصرية “ عاصمة مصر” للمرة الثالثة على التوالي وبذلك يكون هو البطل الأوحد لهذه البطولة حيث منذ تأسيسها لم يتوج فريق باللقب سوي سيراميكا كيلوباترا.

وفاز فريق سيراميكا كليوباترا على منافسه البنك الأهلي بنتيجة هدفين دون رد في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر.

وجاءت أهداف سيراميكا كليوباترا عن طريق محمد رضا بوبو في الدقيقة 40 من عمر المباراة وأضاف فخري لاكاي الهدف الثاني في الدقيقة 79 من زمن اللقاء.

وتعد هذه المرة الثالثة على التوالي التي يحقق فيها فريق سيراميكا كليوباترا لقب البطولة.

سيراميكا كيلوباترا صاحب أول لقب لكأس عاصمة مصر

وجاء أول لقب لـ سيراميكا كليوباترا في 2023 بعد الفوز على المصري البورسعيدي بنتيجة 4-1 في المباراة النهائية.

وكرر سيراميكا كليوباترا الإنجاز في 2024 حينما فاز على طلائع الجيش بنتيجة 3-1 في نهائي كأس الرابطة المصرية.

وعاد سيراميكا كيلوباترا لتحقيق الإنجاز مرة أخري بعد الفوز علي البنك الأهلي بثنائية نظيفة.