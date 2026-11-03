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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رد جماعي.. وزير التعليم لطلاب بني سويف: إيه رأيكم في نظام البكالوريا؟

وزير التعليم ومحافظ بني سويف
وزير التعليم ومحافظ بني سويف

فاجأ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب مدارس بني سويف خلال جولة مفاجئة، شهدت موقفين مختلفين داخل فصلين دراسيين؛ الأول أثناء شرح درس عن أدب عصر صدر الإسلام، والثاني خلال حصة تربية دينية استمع فيها الطلاب إلى آيات من سورة المجادلة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري عبر الشاشة التفاعلية.

ففي مدرسة الشهيد نور عبد العزيز الثانوية بمدينة بني سويف، دخل الوزير فصل الصف الأول الثانوي أثناء حصة اللغة العربية، التي كان يشرح خلالها المدرس أحمد عثمان درسًا في الأدب عن عصر صدر الإسلام، ليتحول الشرح إلى حوار مباشر بين الوزير والطلاب حول مستقبل التعليم والبرمجة ونظام البكالوريا.

وقال الوزير للطلاب إن البرمجة هي المستقبل، وإن كل وظيفة خلال السنوات المقبلة ستحتاج إلى قدر من المعرفة بها، مطالبًا إياهم بالاهتمام بتعلمها وعدم النظر إليها باعتبارها مادة دراسية تقليدية.

وسأل الوزير الطلاب عن موقفهم من الالتحاق بنظام البكالوريا خلال العام الدراسي المقبل، فجاء ردهم جماعيًا: «كلنا هندخل البكالوريا»، فيما قال أحد الطلاب إن النظام الجديد أفضل لأنه يتيح فرصتين لدخول الامتحان.

كما  دخل الوزير فصل آخر خلال الحصة الأولى، فوجد المدرس هاني نجاح، مدرس التربية الدينية، يشغّل الشاشة التفاعلية لعرض سورة المجادلة بصوت الشيخ محمود خليل الحصري، وتحديدًا قوله تعالى: «قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها».

وسأل الوزير المدرس عن طبيعة الحصة، فأوضح أنها حصة تربية دينية، وأن التوجيه يطلب من المدرسين تشغيل الشاشة التفاعلية بصوت أحد القراء، حتى يستمع الطلاب إلى التلاوة ويرددوا الآيات بالنطق والتشكيل الصحيح.

وبعد تحيته للمدرس، فتح الوزير حوارًا مع الطلاب حول البرمجة، وسألهم عما يعرفونه عنها، فأجاب الطالب محمد أشرف حسين بأنها تساعده على إنشاء برنامج أو لعبة، ليرد الوزير بأن البرمجة أعمق من ذلك، وأن دراستها ستفتح أمامهم مجالات للاستفادة منها في المستقبل.


وسأل الوزير الطلاب أيضًا عن المهن التي يحلمون بالعمل بها، فتعددت الإجابات بين الهندسة والطب والشرطة، ليؤكد أن جميع المهن تحتاج إلى تعلم البرمجة، أيًا كان المجال الذي سيختاره الطالب في المستقبل. كما سألهم عما إذا كانوا قد تسلموا أجهزة التابلت، فأكد الطلاب استلامها.

ورافق الوزير خلال الجولة اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، والدكتور عصام عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، في إطار متابعة انتظام العملية التعليمية والوقوف على مستوى الانضباط داخل المدارس.

بني سويف محافظ بني سويف وزير التعليم

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