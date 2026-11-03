تموين بني سويف: ضبط 56 ألف زجاجة مياه و6أطنان أعلاف مجهولة المصدر

شنت إدارة تموين مركز بني سويف بقيادة شريف الحميلي مدير الادارة حملتين تموينيتين مكبرتين أسفرتا عن تحرير 20 تقريراً للمخابز المخالفة، و3 محاضر جنح لأنشطة تجارية متنوعة.

يأتي ذلك ​في إطار تنفيذ تعليمات المهندس محمد عبدالرحمن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، واشراف الدكتور أحمد عنتر وكيل المديرية، بتشديد الرقابة وتكثيف الحملات التموينية على الأنشطة التجارية والمخابز البلدية ومحلات الجملة، بهدف مراقبة جودة الخبز البلدي، ومتابعة صلاحية السلع الغذائية للاستهلاك الآدمي، وضمان الالتزام بالقرارات الوزارية.

وقد أسفرت الحملات عن مايلي:

​أولاً: قطاع المخابز البلدية (20 تقريراً للمرور على المخابز)

في ​قضايا التصرف في الدقيق: تحرير 4 تقارير تصرف لمخابز قامت بالتصرف في أعداد مختلفة من أجولة الدقيق البلدي باجمالي ١٣٣ شيكارة.

​مخالفات الأوزان والمواصفات: تم تحرير 4 تقارير لإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن بمقادير متفاوتة في وزن الرغيف.

​الاشتراطات الصحية والنظافة:

تم تحرير 7 تقارير لعدم نظافة أدوات العجين والمعجن والطاولات.

​إصدار بونات الخبز: تحرير 3 تقارير لعدم إعطاء المواطنين بون صرف الخبز.

​السجلات والمواعيد: تحرير تقرير لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات وقت التفتيش، وتقرير آخر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

​ثانياً: قطاع الأسواق والأنشطة التجارية (3 محاضر جنح مركز بني سويف)

​ضبط السلع والمياه مجهولة المصدر:

​تحرير محضر ضد المسؤول عن مخزن مياه معدنية، حيث تم ضبط والتحفظ على 56,000 زجاجة مياه معدنية مجهولة المصدر وبدون فواتير.

​ضبط والتحفظ على 2,400 زجاجة مياه غازية مجهولة المصدر وبدون فواتير بالمخزن ذاته، لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

​قطاع الأعلاف الحيوانية:

​ضبط والتحفظ على كمية قدرها 6 أطنان أعلاف حيوانية مجهولة المصدر وبدون فواتير، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

و​تأتي هذه الحملات ضمن خطة المديرية المستمرة لردع المخالفين، وحماية حقوق المواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتحقق من سلامة السلع المعروضة بالأسواق.