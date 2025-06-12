لوائح الفيفا تمنح زيزو وبيكهام لقبين رغم عدم المشاركة| تفاصيل

كشف الخبير التحكيمي عامر العمايرة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن معلومة مثيرة تتعلق بمشاركات اللاعبين في البطولات الكبرى، وذلك بالتزامن مع الحديث عن كأس العالم للأندية 2025 التي ستُقام في الولايات المتحدة الأمريكية.



وأفاد العمايرة بأنه يوجد "اثنين لاعبين وموجودين بكأس العالم للأندية أمريكا 2025 كسبوا بطولتين وسيتم احتسابها لهم بدون المشاركة بالمباراة النهائية".

وأوضح العمايرة أن اللاعبين هما:

أحمد سيد زيزو، الذي فاز كأس مصر مع نادي الزمالك.

أحمد رمضان بيكهام، الذي كسب كأس الرابطة مع نادي سيراميكا كليوباترا.





حقق فريق سيراميكا كليوباترا لقب بطولة كأس الرابطة المصرية “ عاصمة مصر” للمرة الثالثة على التوالي.

وفاز فريق سيراميكا كليوباترا على منافسه البنك الأهلي بنتيجة هدفين دون رد في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر.

وجاءت أهداف سيراميكا كليوباترا عن طريق محمد رضا بوبو في الدقيقة 40 من عمر المباراة وأضاف فخري لاكاي الهدف الثاني في الدقيقة 79 من زمن اللقاء.

وتعد هذه المرة الثالثة على التوالي التي يحقق فيها فريق سيراميكا كليوباترا لقب البطولة.

وجاء أول لقب لـ سيراميكا كليوباترا في 2023 بعد الفوز على المصري البورسعيدي بنتيجة 4-1 في المباراة النهائية.