فخري لاكاي يضيف الهدف الثاني لـ سيراميكا كليوباترا أمام البنك في نهائي كأس العاصمة

سجل فريق سيراميكا كليوباترا الهدف الثاني في شباك البنك الأهلي بنهائي بطولة كأس عاصمة مصر.

وجاء هدف سيراميكا كليوباترا الثاني في الدقيقة 79 من عمر المباراة بعد “وان تو” بين فخري لاكاي وتوني قبل أن يسددها فخري في شباك البنك

الهدف الأول لسيراميكا كليوباترا

سجل محمد رضا بوبو الهدف الأول لسيراميكا كليوباترا بعد مراوغة لاعبي البنك الأهلي من نصف الملعب حتى وصل للمرمى وسدد كرة خادعة لحارس البنك في الدقيقة 40 من عمر المباراة.

ولعب سيراميكا كليوباترا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - چاستيس آرثر - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: إسلام عيسى - محمد رضا بوبو - عمرو قلاوة - مروان عثمان - محمود زلاكة.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

وجاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى : عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع : أمير مدحت، داو سيريل، هشام صلاح، اسحاق يعقوبو

خط الوسط : سعيدو سيمبوري، محمد فتحى، محمد ابراهيم

خط الهجوم : أسامة فيصل، ياو انور، أحمد ياسر ريان.