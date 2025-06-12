70 دقيقة - سيراميكا كليوباترا يحافظ على تقدمه أمام البنك الأهلي في نهائي كأس العاصمة

مرت 70 دقيقة على أحداث مباراة نهائي بطولة كأس عاصمة مصر بين سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي.

ويحافظ فريق سيراميكا كليوباترا على تقدمه بنتيجة هدف دون رد أمام البنك الأهلي.

وجاء هدف المباراة الوحيد حتى الان لصالح سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 40 من عمر المباراة عن طريق محمد رضا بوبو.



وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:



حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - چاستيس آرثر - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: إسلام عيسى - محمد رضا بوبو - عمرو قلاوة - مروان عثمان - محمود زلاكة.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

وجاء البنك الأهلي كالتالي

حراسة المرمى : عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع : أمير مدحت، داو سيريل، هشام صلاح، اسحاق يعقوبو

خط الوسط : سعيدو سيمبوري، محمد فتحى، محمد ابراهيم

خط الهجوم : اسامة فيصل، ياو انور، احمد ياسر ريان