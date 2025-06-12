شوط أول.. سيراميكا كليوباترا يتقدم على البنك الأهلي 1-0 في نهائي كأس العاصمة

أنتهت أحداث الشوط الأول بتقدم سيراميكا كليوباترا على منافسه البنك الأهلي بنتيجة هدف دون رد في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر “ رابطة الأندية”.

وجاء تقدم فريق سيراميكا كليوباترا عن طريق محمد رضا بوبو في الدقيقة 40 بعد مراوغة لاعبي البنك الأهلي من نصف الملعب وصولا لمرمى البلعوطي.



وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:



حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - چاستيس آرثر - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: إسلام عيسى - محمد رضا بوبو - عمرو قلاوة - مروان عثمان - محمود زلاكة.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

وجاء البنك الأهلي كالتالي

حراسة المرمى : عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع : أمير مدحت، داو سيريل، هشام صلاح، اسحاق يعقوبو

خط الوسط : سعيدو سيمبوري، محمد فتحى، محمد ابراهيم

خط الهجوم : اسامة فيصل، ياو انور، احمد ياسر ريان