إنتر ميامي يعلن عن الطاقم الثالث قبل كأس العالم للأندية

كشف نادي إنتر ميامي الأمريكي، عن القميص الثالث للفريق، قبل المشاركة في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية أمام الأهلي.

وجاء القميص الثالث باللون الأزرق السماوي الممزوج باللون الوردي والأبيض.

ويلتقي الأهلي مع إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية 2025 التي تقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقًا، في تمام الساعة الثالثة من فجر يوم الأحد المقبل على ملعب هارد روك في مدينة ميامي الأمريكية.

الطاقم الثالث لإنتر ميامي

الطاقم الثالث لإنتر ميامي

موعد المباراة المرتقبة

بتوقيت القاهرة: الثالثة فجرًا يوم السبت 15 يونيو

بتوقيت الولايات المتحدة: الثامنة مساءً يوم الجمعة 14 يونيو

كل الأنظار تتجه إلى ميامي، حيث تنطلق أولى صافرات البطولة العالمية بحكم دولي مخضرم ومباراة تحمل في طياتها الكثير من الإثارة الكروية.

حكام مباراة الأهلي وإنتر ميامي

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن طاقم حكام مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي، في المباراة التي تجمع الفريقين فجر الأحد المقبل في افتتاح كأس العالم للأندية 2025، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد فيفا عبر منصاته المختلفة أنه تم إسناد المباراة إلى الحكم الأسترالي علي رضا فغاني، ليكون هو حكم الساحة ويعاونه أنطون شيتينين وآشلي بيشام، وحكم رابع البولندي سيمون مارسينياك.

ولم يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن أسماء طاقم حكام تقنية VAR لمباراة الأهلي وإنتر ميامي وسط توجه لجنة الحكام بفيفا لمقتر ح جديد يتم تطبيقه بداية من كأس العالم للأندية، عن أن يتم توضيحه خلال الساعات القليلة المقبلة.