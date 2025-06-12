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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فضيحة تأشيرة تُقصي أيرتون كوستا من مونديال الأندية وتربك دفاع بوكا جونيورز

بوكا جونيورز
بوكا جونيورز
إسلام مقلد

تلقى بوكا جونيورز الأرجنتيني صفعة قوية قبيل انطلاق مشاركته في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة، بعد أن تأكد بشكل نهائي غياب مدافعه أيرتون كوستا عن البطولة، إثر رفض السلطات الأميركية منحه تأشيرة الدخول، رغم المساعي الحثيثة التي بذلها النادي لحل الأزمة خلال الأيام الماضية.

المدرب ميجيل أنخيل روسو وجد نفسه في مأزق حقيقي داخل معسكر الفريق في ميامي، بعدما تم إبلاغ البعثة رسمياً برفض منح كوستا التأشيرة للمرة الثانية، ما يعني خروجه القسري من القائمة التي كان قد ضُمَّ إليها بشكل رسمي ضمن الـ35 لاعبًا المرسلين إلى الفيفا.

قضايا جنائية تحاصر اللاعب

تعود أسباب الرفض الأميركي إلى خلفية اللاعب القانونية، حيث تشير تقارير إلى تورطه في أكثر من قضية خلال السنوات الأخيرة، أبرزها ضبطه وهو يقود سيارة تحتوي على أغراض مسروقة، بالإضافة إلى الاشتباه في تورطه بالتستر على جريمة قتل امرأة، وهي الاتهامات التي لا تزال تلاحقه رغم عدم صدور أحكام نهائية فيها.

هذه الوقائع شكلت مبررًا قويًا للسلطات الأميركية لاتخاذ قرار الرفض، رغم التفاؤل السابق داخل أروقة بوكا جونيورز بإمكانية معالجة الملف دبلوماسيًا، خاصة وأن النادي كان قد أعد اللاعب للمشاركة أساسيًا في البطولة المرتقبة.

ضربة فنية للمدرب روسو

من الناحية الفنية، يُعد غياب كوستا خسارة مؤثرة لخط دفاع بوكا، لا سيما وأن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا قدّم مستويات متميزة منذ انضمامه إلى الفريق مطلع عام 2025 قادمًا من رويال أنتويرب البلجيكي، وكان من العناصر التي يعوّل عليها الجهاز الفني في منافسات المونديال.

وبات من المرجح أن يدفع روسو بالقائد المخضرم ماركوس روخو لشغل مركز قلب الدفاع إلى جانب نيكولاس فيجال، في انتظار لحاق الوافد الجديد ماركو بيليجرينو، الذي لا يزال في مرحلة الانسجام مع المجموعة.

مهمة صعبة في مجموعة حديدية

بوكا جونيورز سيخوض مبارياته ضمن المجموعة الثالثة للبطولة، حيث يصطدم في أولى مواجهاته ببنفيكا البرتغالي، قبل أن يواجه بايرن ميونخ الألماني، ثم يختتم الدور الأول بلقاء أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في مجموعة توصف بالأصعب في مونديال الأندية.

ويأمل الفريق في تجاوز آثار غياب كوستا وتعويض الخلل الدفاعي المفاجئ، وسط ضغط المباريات وارتفاع مستوى المنافسين، بينما ستتجه الأنظار إلى خيارات روسو التكتيكية والبدنية لتعويض هذا النقص الذي أتى في توقيت حرج للغاية.

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