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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد انسحاب بايرن ميونخ.. ليفربول يعلن عن صفقة فيرتز في هذا الموعد

فلوريان فيرتز
فلوريان فيرتز
محمد السعيد

كشف تقرير صحفي، عن موعد إعلان نادي ليفربول التعاقد مع فلوريان فيرتز نجم نادي باير ليفركوزن الألماني.

وبحسب موقع “thisisanfield”، فإنه من المتوقع أن يصبح فلوريان فيرتز لاعبًا في ليفربول الأسبوع المقبل، حيث سيخضع اللاعب للكشف الطبي عقب الانتهاء من إجازته.

قيمة صفقة فيرتز

وكانت تقارير صحفية أكدت في وقت سابق، توصل ليفربول إلى اتفاق مع باير ليفركوزن لضم فلوريان فيرتز في صفقة تصل قيمتها إلى نحو 150 مليون يورو (127.6 مليون جنيه إسترليني).

وأعلن بايرن ميونخ انسحابه من سباق التعاقد مع فيرتز، بسبب القيمة المالية الضخمة للصفقة، ليصبح اللاعب على بعد خطوة واحدة من نادي ليفربول.

وفي حديثه للصحفيين في معسكر بايرن ميونيخ قبل كأس العالم للأندية، زعم المدير الرياضي ماكس إيبرل، أن بطل الدوري الألماني لا يستطيع مجاراة العرض المالي الذي قدمه ليفربول.

وقال إيبرل، بحسب سكاي ألمانيا : "إذا كنت صادقًا، فأنا لا أعرف ما إذا كان بإمكاننا أن نضاهي ما يدفعه ليفربول الآن على ما يبدو".

وأضاف: "كان الأمر واضحًا، فقد أكد النادي بأكمله أن اللاعب استثنائي، وأننا كنا نتوقع انتقاله إلى بايرن ميونخ، لكن فلوريان سيشق طريقه إلى ليفربول إنه لاعب استثنائي".

ليفربول فيرتز باير ليفركوزن بايرن ميونيخ ماكس إيبرل

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