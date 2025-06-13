مكافأة توقيع ضخمة.. تفاصيل عقد دي بروين مع نابولي

كشف تقرير صحفي، عن تفاصيل تعاقد نادي نابولي الإيطالي مع النجم البلجيكي كيفين دي بروين، في صفقة مجانية بعد انتهاء رحلته مع مانشستر سيتي.

وكان نابولي الإيطالي، أعلن أمس الخميس، تعاقده مع كيفين دي بروين، دون كشف تفاصيل عن مدة العقد أو الراتب.

تفاصيل عقد دي بروين مع نابولي

ووفقًا لموقع “calcioefinanza” الإيطالي، فإن دي بروين سيحصل على مكافأة توقيع قدرها 10 ملايين يورو وعقد لمدة عامين بقيمة 5.5 مليون يورو للموسم مع خيار تمديد لعام ثالث.

وأضافت أن إجمالي المبلغ يتراوح ما بين 21 مليون يورو إلى من 26 مليون يورو، حسب مدة بقاء اللاعب.

وكان دي بروين أعلن في وقت سابق رحيله عن مانشستر سيتي، بعد فشل التوصل لاتفاق حول تجديد العقد.

بيان رحيل دي برون عن السيتي

قال دي بروين في بيان: "أود أن أخبركم جميعًا أن هذه ستكون أشهري الأخيرة كلاعب في مانشستر سيتي".

وأضاف: "ليس من السهل كتابة أي شيء عن هذا، ولكن كلاعبي كرة قدم، نعلم جميعًا أن هذا اليوم سيأتي في النهاية".

وتابع: "لقد حلّ ذلك اليوم وأنت تستحق أن تسمعه مني أولاً".

وواصل: "قادتني كرة القدم إليكم جميعًا وإلى هذه المدينة سعيًا وراء حلمي، دون أن أعرف أن هذه الفترة ستغير حياتي هذه المدينة. هذا النادي. هؤلاء الناس. أعطوني كل شيء، لم يكن لدي خيار سوى رد كل شيء! وتخيلوا، لقد فزنا بكل شيء".

واستطرد: "سواء أحببنا ذلك أم لا، فقد حان وقت الوداع، ممتنون للغاية لما يعنيه هذا المكان لعائلتنا".

وقال: "ستبقى كلمة "مانشستر" إلى الأبد على جوازات سفر أطفالنا والأهم من ذلك، في قلوب كل منا، سيكون هذا دائمًا منزلنا".

وختم: “لا يسعنا إلا أن نشكر المدينة والنادي والموظفين وزملائنا في الفريق والأصدقاء والعائلة على هذه الرحلة التي استمرت 10 سنوات، لكل قصة نهاية، لكن هذا بالتأكيد كان أفضل فصل”.